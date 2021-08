MIAMI, Estados Unidos.- En medio de la peor crisis sanitaria en la historia reciente de Cuba, el gobierno de La Habana no ha otorgado los permisos de aterrizaje que necesitan las aerolíneas de carga IBC Airways y Skyway Enterprises para llevar ayuda humanitaria a la isla, según explicó en exclusiva a CubaNet Rey González, un ejecutivo de IBC Airways.

“A inicios de julio tuvimos la autorización del DOT para volar a Cuba, pero eso es lo único que tenemos. No tenemos hasta ahora permisos para aterrizar en la isla”, los cuales debe dar el gobierno cubano, dijo.

“No estamos volando a Cuba porque no tenemos esos permisos, una vez tengamos esos documentos para aterrizar en el país entonces podemos trabajar con las agencias locales para enviar la ayuda humanitaria. Pero hasta ahora no tenemos eso”, precisó.

El ejecutivo también alertó que hasta el momento no se conoce si el gobierno cubano pretende otorgar esos permisos con el fin de que entren al país cargamentos de ayuda humanitaria desde Estados Unidos. “Desafortunadamente no podemos hacer nada hasta que Cuba no otorgue esos permisos de aterrizaje, y no hay información de cuándo lo van a autorizar o si lo van a autorizar”, concluyó.

La pasada semana se hizo público un comunicado del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) en el que el organismo anunciaba que permitiría de manera temporal que dos aerolíneas dedicadas al transporte de cargas en Florida (IBC Airways y Skyway Enterprises) viajaran a la isla 10 veces por semana con ayuda humanitaria.

El DOT notificó que aprobaba los “vuelos chárter autorizados para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate, y otros viajes que se consideren de interés para los Estados Unidos”, y dijo que la medida fue tomada “a petición específica del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

De acuerdo al DOT, las aerolíneas tienen la autorización del gobierno de Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria a los aeropuertos de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín, Villa Clara, Camagüey y Cienfuegos.

Skyway Enterprises fue autorizada desde el 22 de julio pasado a realizar 20 vuelos a La Habana, exención que durará hasta el 28 de septiembre. Podrá volar además dos veces a la semana a La Habana entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre.

La aerolínea también puede volar una vez a la semana a Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín, Santa Clara y Camagüey entre el 22 de julio y el 30 de noviembre.

Entretanto, IBC Airways fue autorizada a realizar cinco vuelos semanales a los aeropuertos de La Habana, Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y Matanzas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.