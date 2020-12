No es gobierno, es dictadura: El último reto cubano en las redes sociales

MIAMI, Estados Unidos. – El periodista Norges Rodríguez, fundador y director del medio especializado en tecnología y sociedad YucaByte, lanzó este fin de semana el reto #EnCubaHayUnaDictaduraChallenge en Twitter y Facebook, con el que invitó a los cubanos a “llamar por su nombre al régimen totalitario de la Isla”.

El pasado sábado, el comunicador cubano anunció el reto en Twitter: “Propongo este challenge para ver si al menos eso lo normalizamos. Todo se vuelve menos complicado cuando identificamos y nombramos correctamente nuestros problemas”.

Además, Rodríguez acompañó el tuit con varias imágenes de represión policial en Cuba, dos de ellas relacionadas con la marcha LGBTIQ independiente celebrada en La Habana el 11 de mayo de 2019 pese a la oposición del gobierno.

“La esencia del challenge es que la gente entienda y empiece a reconocer lo que es, o que pierda el miedo a llamar a ese gobierno por su nombre: dictadura”, dijo Rodríguez en conversación con CubaNet.

A raíz de la promesa de diálogo hecha por el régimen a los 30 artistas que lograron ser escuchados en la sede del Ministerio de Cultura, el pasado 27 de noviembre, el director de YucaByte recordó que “incluso, para establecer diálogo tienes que estar consciente que no vas a dialogar con el gobierno de Noruega o con el gobierno de Suecia, vas a dialogar con una dictadura, la más vieja del hemisferio occidental”.

“En los últimos días, tras la protesta del Movimiento San Isidro (MSI), he visto que han surgido nuevos actores a los que les cuesta decir ‘dictadura’, aunque en Cuba no haya un gobierno democrático. Y es así desde hace 60 años, cuando Fidel Castro dijo ¿elecciones para qué?”, precisó Rodríguez.

“No puede haber un debate sobre lo que le hace falta a Cuba si no reconocemos que en la Isla hay un gobierno totalitario hace más de seis décadas. No puedes hacer ningún análisis de ningún tipo ―ni académico ni periodístico ni social― de la realidad cubana si no entiendes antes que hay una dictadura. Y ese fenómeno se puede comprender desde la academia, desde el periodismo, pero también desde el día a día de cada cubano”.

Numerosos usuarios de Facebook y Twitter han seguido el reto de Rodríguez. La periodista del diario 14ymedio Luz Escobar fue una de las primeras en usar la etiqueta #EnCubaHayUnaDictaduraChallenge para publicar una grabación que constata su retención domiciliaria por agentes del régimen.

Por su parte, el usuario de Twitter JorgeM usó el mismo hashtag y añadió: “Porque es hora de luchar por un cambio, por un país con derechos y justicia donde no se nos reprima por expresarnos, donde podamos vivir dignamente sin miedos y sin tener que agachar la cabeza”.

