MIAMI, Estados Unidos. – Un reciente tuit de Lis Cuesta Peraza, la esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, encendió las redes este fin de semana. La “primera dama” de la Isla escribió: “¡El que es lindo lo es! Y, además, por dentro y por fuera: el dictador de mi corazón”. Y abajo, una foto de su marido.

La activista feminista cubana Yanelys Núñez Leiva considera que el tuit de Lis Cuesta Peraza, además de “ser indigno en un contexto de cruel represión en Cuba, por parte de su esposo y de la cúpula del Partido Comunista, y que ha dejado un saldo de más de 1 000 presos políticos, también es perjudicial si se mira desde una perspectiva feminista”.

Por otro lado, para la coordinadora internacional del Movimiento San Isidro (MSI), “reproducir expresiones del amor romántico donde el hombre es amo, señor y ‘dictador’ del cuerpo de su pareja mujer solo contribuye a perpetuar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres”.

“El amor no tiene nada que ver ni con el autoritarismo, ni con la posesión, ni con el control de nuestras vidas; se trata de vínculos de cuidados mutuos y comunicación constante en condiciones de igualdad”, dice Núñez Leiva.

Precisamente, “algunos de los aportes más valiosos de los feminismos son esas formas diversas de deconstrucción del amor romántico, para que este deje de ser jerárquico, vertical y opresivo para nosotras”, añade la activista.

“Por estos motivos se hace lamentable que una figura pública como Lis Cuesta (colocada en ese escenario público por un régimen machista) exponga estas expresiones tan dañinas para la lucha de las feministas y para todas las mujeres en sentido general”, termina.

Ileana Álvarez González, la directora de Alas Tensas, la primera revista feminista cubana, también cree que el tuit de Cuesta Peraza es “una burla al sufrimiento del pueblo cubano y, por tanto, repudiable”.

“Ella tiene todo el derecho del mundo de llamar a su esposo ‘dictador de su corazón’, o como le guste (independientemente de que el tuit me parece bien cursi y revela una condición de dominada y de aceptación del machismo en su relación, de la que no vale la pena opinar), pero todos sabemos que detrás de esa frase hay algo más duro, terrible y dramático. Y es el hecho de que está reconociendo que en Cuba sí hay una dictadura y que, parece decirnos, no pasa nada”.

Para Álvarez González, quien tuvo que exiliarse en España debido a su labor como comunicadora feminista, la “primera dama” de la Isla “nos está restregando a todos en la cara, y no solo a los disidentes y opositores, sino también a todo un pueblo, a sus mujeres, a las madres que ahora mismo tienen sus hijes presos, de que sí hay una dictadura, una dictadura machista que preside su esposo y que nos la tenemos que comer con papa. Es la sensación amarga y dolorosa que me deja”.

“Si no fuera la esposa del presidente, un personaje público que tiene determinado poder, se puede dejar pasar, pero me parece un tuit ofensivo a la dignidad de todas las personas, en particular de las mujeres cubanas. En apariencia, este tuit pretende ser un simple piropo, pero revela los clavos herrumbrosos de las estructuras patriarcales que dominan en nuestra Isla, y que tanto daño causan a la nación y en particular a las personas más vulnerables”, concluye la periodista y escritora.

Para Marta María Ramírez, otra comunicadora cubana con amplia trayectoria feminista, también se trata de un tuit “entristecedor”.

“Usar esa analogía de un proceso totalitario, en medio de una escalada represiva que va en aumento, es muy infeliz y es muy triste”, dice. “Y también es triste a la luz de los feminismos que deconstruyen la idea del amor romántico. No debe haber dictadores y nadie más debe proclamarlos en nombre del amor ni de las ideologías”, concluye Ramírez.

