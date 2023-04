LA HABANA, Cuba. — Los latinos que viven en los Estados Unidos siempre se han empeñado en no perder su identidad. Para ello se muestran muy celosos en la preservación de su lengua, sus costumbres y tradiciones. En la música y el baile, tanto o más que en la cocina o el vocabulario, es donde más se ha hecho sentir este celo.

Un latino residente en los Estados Unidos, por integrado que esté a la sociedad norteamericana, aunque emplee anglicismos y acepte y disfrute, junto a la tortilla y los frijoles negros, los hot dog, las hamburguesas McDonald’s, el KFC y las diferentes salsas barbecue, jamás renunciará a la música de su país de origen.

Así, la música se ha constituido como piedra angular de la hispanidad en los Estados Unidos y, a su vez, ha contribuido al crisol que es la sociedad norteamericana.

Los cubanos residentes en los Estados Unidos —se calcula que son casi tres millones— se han destacado en la preservación de sus raíces, particularmente de su música. No hay cubano que no mueva los pies cuando escuche repicar las tumbadoras ni deje de encogérsele el corazón cuando escuche un bolero de esos que se cantan como si en ello fuese la vida.

Los cubanos son los latinos que, sin renunciar a sus costumbres y su identidad, se han integrado con más facilidad en la sociedad norteamericana. Y es que la historia de Cuba, a solo 180 kilómetros de la península de la Florida, siempre ha estado muy ligada a los Estados Unidos.

La influencia norteamericana en la vida de los cubanos no cesó ni siquiera después del triunfo de la Revolución de Fidel Castro en 1959 y la instauración de un régimen marxista prosoviético, lo que ocasionó un agrio diferendo entre ambos países que dura hasta hoy.

A pesar de la constante retórica anti-yanqui del castrismo, en Cuba, aun en las décadas de 1960 y 1970, cuando las prohibiciones eran más férreas, la gente mantuvo su afición por la música, el baseball y el cine norteamericano, y se empleaba numerosos anglicismos en el habla cotidiana.

Los cubanos asentados en los Estados Unidos, particularmente en el sur de la Florida, han logrado imponer su presencia y sus costumbres de tal modo que han convertido a Miami, la capital del exilio, en lo más parecido a una ciudad cubana. Y lo será cada vez más, teniendo en cuenta que en los dos últimos años se ha producido un éxodo de cientos de miles de cubanos que emigran a como dé lugar a los Estados Unidos, principalmente al sur de Florida, en busca de libertad y de mejores condiciones económicas.

Pero la presencia cubana en los Estados Unidos, particularmente en la música, además de en el deporte, venía haciéndose sentir desde mucho antes de los éxodos migratorios posteriores a 1959.

Donde primero se hicieron sentir los cubanos en Norteamérica fue en el jazz. A principios del pasado siglo, músicos cubanos como el cornetista Manuel Sánchez aportaron al primer jazz de New Orleans lo que el pianista Jelly Roll Morton llamó “the spanish tinge”.

Y no olvidemos la Obertura Cubana, de George Gershwin, y el See you in Cuba, de Irving Berlin. Eso, por no ir más lejos, y remontarnos a 1860, cuando en el habanero Teatro Tacón, el compositor Louis Moureau Gottschalk, oriundo de New Orleans, estrenó su pieza sinfónica Una noche en el Trópico, para la que utilizó tambores de la tumba francesa tocados por esclavos de Santiago de Cuba.

En 1947, cuando Dizzy Gillespie incorporó a su orquesta al tamborero cubano Chano Pozo, se revolucionó el bop con la incorporación de los ritmos afrocubanos. Al llamado cubop se sumarían los aportes de Mario Bauzá, Machito and the Afrocubans y Mongo Santamaría, que sentaron las bases de lo que posteriormente se conocería como latin jazz.

En la década de los cincuenta vendrían las congas popularizadas por el santiaguero Desi Arnaz, quien junto a Lucille Ball protagonizó el programa I love Lucy, que revolucionó la TV norteamericana; el chachachá, que llegaría a influir a los mismísimos Beatles; y la furia del mambo, popularizado por la orquesta de Dámaso Pérez Prado, que tocaba música cubana con el formato de una jazz band.

Pérez Prado tuvo tal éxito que en 1955 logró colocar Cherry Pink (and Apple Blossom White) en lo más alto de la lista de ventas de singles de la revista Billboard, superando al popularísimo Rock around the clock, de Bill Haley and his Comets.

Luego, en la década de los setenta, en el New York hispano, surgió la salsa, que no es más que la fusión de varios ritmos latinoamericanos, como la bomba, la plena, el merengue, y, sobre todo, el son cubano. Y la reina indiscutida de la salsa sería una cubana: Celia Cruz.

Hoy, importantes jazzistas cubanos como el saxofonista Paquito D´Rivera, el trompetista Arturo Sandoval y los pianistas Chucho Valdés y Gonzalo Ruvalcaba radican en los Estados Unidos.

En Miami, que es la plaza fuerte de la música pop latina, desde hace años, la última palabra la tienen los cubanos Emilio Estefan y su esposa, la cantante Gloria Estefan, que se iniciaron en el grupo Miami Sound Machine.

En las últimas décadas, la música cubana ha influido en músicos norteamericanos de jazz, rock y otros géneros, como Chick Corea, Hubert Laws, Carlos Santana, Chicago, Stevie Wonder, Steely Dan y Curtis Mayfield, entre otros.

