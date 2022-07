MADRID, España.- El lanzador artemiseño Misael Villa llegó recientemente a Estados Unidos luego de realizar la ruta migratoria desde Nicaragua. El zurdo, de 29 años de edad, considera que de existir un acuerdo con las Grandes Ligas se frenaría un poco el éxodo constante de peloteros cubanos. Sobre este tema, la decisión de emigrar y sus objetivos conversó Misael Villa con CubaNet.

―Acabas de llegar a Estados Unidos. ¿Podrías comentarnos sobre el recorrido?

Salí de Cuba con mi pasaje destino a Nicaragua el pasado 30 de junio y llegué a Estados Unidos el 13 de julio. Exactamente trece días de travesía. Es impresionante por los lugares que atraviesas. Pasé por cuatro países: Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y mi destino final aquí, Estados Unidos. Es muy fuerte la travesía pero gracias a Dios todo salió bien y pude llegar sin ningún tipo de problema.

Siempre estuve decidido. Vine con mente positiva. El único temor que tuve a veces fue que como estábamos atravesando países de manera ilegal tenía miedo de que me pudiera coger la policía, me regresaran y perder todo el trayecto que había avanzado.

―Emociones, experiencias… durante el recorrido.

Tuve muchas emociones. Una de las emociones más fuertes fue ver la cantidad de personas que hay haciendo la misma ruta que yo hice, tanto cubanos como de otros países. Muchas personas tratando de lograr mi mismo objetivo.

―¿Cuándo tomaste la decisión de irte de Cuba?

La decisión de salir de Cuba fue bien difícil tomarla porque tengo toda mi familia allá. Tengo un marco familiar muy cercano, que siempre me ha apoyado en todo. La tomé desde que empecé la relación con mi pareja que vive aquí (Estados Unidos). Cuando las cosas fueron funcionando y fue saliendo todo bien… supe que en algún momento tenía que tomar la decisión para reunirme con ella. Todos tenemos que hacer nuestra vida.

―Habías salido de Cuba antes. ¿Por qué decides emigrar ahora y no en aquel momento?

Había salido de Cuba en el 2015. Estuve un año en República Dominicana, entrenando, preparándome. Me fue bien, pero por problemas ajenos a mí, de papeles fundamentalmente, decidí regresar al país.

Por otro lado, emigrar es difícil. Es una decisión que muchos la ven fácil pero es difícil salir de tu tierra, de tus costumbres, de la familia que te rodea y por eso también no me decidí antes.

―¿Cuáles son tus objetivos ahora que has llegado a Estados Unidos?

Mi objetivo es enfocarme en mí como persona, en mi familia, en crear mi familia. Si aparece una oportunidad para jugar béisbol no la voy a desperdiciar, pero el objetivo es salir adelante, ayudar a mi familia en Cuba, como un ser humano común y corriente. Si sale algo relacionado con el béisbol perfecto, si no, estoy abierto a otras posibilidades, trabajar y seguir adelante con mi futuro.

―En Cuba participaste en ocho Series Nacionales de Béisbol. ¿Con qué momentos te quedas?

Sí, participé en ocho Series Nacionales, todas con el equipo de Artemisa. Estuve de refuerzo con varios equipos como Villa Clara, Cienfuegos, con Industriales en dos ocasiones, pero todas las series nacionales que jugué fueron con el equipo de Artemisa.

Tuve muchos buenos momentos. Uno no fue en series, sino en un campeonato sub 23 en que logramos ser campeones y tuve una actuación muy destacada. Es algo que tengo bien guardado. En cuanto a las Series Nacionales uno de los mejores momentos fue la serie 57, cuando pasamos a la segunda ronda y yo pude ganar el juego decisivo en ese play off de comodín. Estar de refuerzo en otras provincias también fue una buena experiencia, al igual que el play off semifinal con Industriales, porque tuve un buen resultado. Son cosas de mi transcurso por las Series Nacionales que las guardo bien dentro.

― ¿Cuáles crees que son los mayores problemas que enfrenta un deportista en Cuba?

Uno de los mayores problemas que enfrentamos los deportistas en Cuba son las malas condiciones a la hora de prepararnos para los eventos. No hay las condiciones requeridas, los implementos… y eso es un choque porque no puedes prepararte al cien por cien. Nosotros (los peloteros) siempre tratábamos de dar el cien por cien, pero aun así, si no están las condiciones el resultado no sale.

―En cuanto al béisbol cubano actual, ¿cuáles crees que son los mayores problemas que tiene este deporte, que cada vez más se reflejan en los resultados?

Llevamos años con un problema de arrastre, constantemente los principales peloteros y figuras salen del país y la pelota se va quedando atrás, porque estos atletas que vienen con una calidad de categorías inferiores no se llegan a desarrollar plenamente, en Series Nacionales por ejemplo, porque abandonan Cuba.

Y esto ocurre no solo en el béisbol, ocurre en la mayoría de los deportes.

―¿Qué crees que tendría que pasar en Cuba para que los peloteros dejen de emigrar constantemente?

Pienso que ayudaría llegar a un acuerdo con las Grandes Ligas (MLB) para que todos esos deportistas de calidad, que tienen nivel, puedan jugar en la MLB sin tener que abandonar el país.

Todos somos cubanos. Todos los que se han ido en algún momento quieren visitar a su familia en Cuba. Muchos quieren reencontrarse con su barrio, con lo que dejaron. Creo que sería una opción; jugar en la MLB frenaría un poco el éxodo de peloteros cubanos.

