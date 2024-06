LA HABANA, Cuba.- Hace dos meses adquirí, en una de las tantas tiendas mipymes en la calle Monte, en Centro Habana, una cerradura para colocarla en una puerta de hierro que instalé en mi domicilio. Después de mucho buscar y constatar que todas las cerraduras que hallé tenían casi el mismo precio, compré una por 4.100 pesos, cifra equivalente al salario promedio mensual de un trabajador en la actualidad.

La cerradura, que venía en su caja, era nueva. Llamó mi atención que no apareciera en el envase el país de procedencia.

En la tienda había carteles en las paredes que decían: “Revise su mercancía, no tiene devolución”.

Un amigo de la familia me hizo, sin cobrar, el trabajo de instalar la cerradura. Pero la dicha duró poco tiempo. El llavín pronto comenzó a tener problemas y terminó sin funcionar. Cuando lo llevé al cerrajero, uno con experiencia que me recomendaron, este lo abrió y me mostró un desajuste irreparable, pues el mecanismo interno tenía un desgaste con separación en los elementos que no permitían un buen trabajo. Incluso me demostró que había un posible defecto técnico de fábrica.

Para cerciorarme de lo explicado, fui a consultar con otro cerrajero, y me ratificó lo dicho por el anterior. Sus palabras fueron: “Esta cerradura es muy mala, y si la arregla va a tener muy pronto las mismas dificultades”.

Conclusión: en la tienda donde me vendieron la cerradura fui víctima de una estafa en toda regla y sin derecho a reclamar.

Emprendí una búsqueda por las ferreterías estatales en Moneda Libremente Convertible (MLC) para hallar una cerradura de mayor calidad, pero mi búsqueda fue infructuosa. Las tiendas que antes ofertaban este tipo de productos hoy están cerradas en su mayoría, o ya no venden estos artículos.

Entonces, me comuniqué con un sobrino que vive en los Estados Unidos y viajará pronto a Cuba, para pedirle que me trajera la cerradura que garantice la seguridad de mi casa y mi familia.

Me produjo pena y disgusto tener que solicitar cosas de esta índole, que ni siquiera con divisa se pueden conseguir hoy en Cuba.

Un recorrido por las mipymes permite encontrar sitios abarrotados de mercancías, pero en cada stand se repiten los mismos productos con astronómicos precios, los cuales nunca son menores de cientos o miles de pesos, a pesar de que muchos son de poca calidad y a veces defectuosos.

Este asunto de las mipymes lleva a que uno se haga muchas preguntas. ¿Cómo pueden comprar en las mipymes las personas con bajos ingresos? ¿De dónde salen todas estas cosas que venden en las mipymes? ¿Y el “bloqueo”? ¿Cómo es posible que las tiendas del Estado estén vacías, y las mipymes no?

Los principales mercados de cuentapropistas como el de la Virgen del Camino y La Cuevita fungen como mercados mayoristas, y surten a puntos más pequeños diseminados por todo el país, convertidos en mercados de revendedores que aumentan considerablemente el valor de las mercancías.

Los principales proveedores de esos mercados, con respaldo del Estado a través del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), son importadores al por mayor de artículos comprados muy baratos en los países centroamericanos y en Miami y que llegan a Cuba través de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

Es un fabuloso negocio, con una tapadera perfecta, monopolizado por personas próximas al régimen, que se están enriqueciendo a costa del bolsillo del cubano de a pie y de sus familiares en el exterior, que en muchos casos son los que terminan pagando, con sus remesas, este latrocinio autorizado.

