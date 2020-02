CIUDAD JUÁREZ, México. – Se alegró. Cruzaría esta noche. Intentaría convencer a los agentes migratorios estadounidenses de los puentes fronterizos y, si no, cruzaría ilegalmente.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos acababa de bloquear esta mañana de viernes el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), por el que se han retornado a México a más de 60 mil solicitantes de asilo político en Estados Unidos desde enero del 2019. Y Ernesto Cruz vio una esperanza.

Después, pensó con calma: en el año que hoy cumple desde que llegó a Ciudad Juárez (México) al menos había podido trabajar y enviar un paquete a su esposa con pasta de dientes, jabón y para sus dos niños en Santa Clara.

Y temió cruzar a Estados Unidos, a que lo detuvieran en uno de los centros de detención de los que es casi imposible conseguir el asilo político de Estados Unidos y ser deportado a Cuba. O que mientras estuviera esperando en la “hielera” a que las autoridades migratorias le dejaran la libre, la Corte Suprema anulara la reciente decisión.

“Todo el mundo está como loco para irse, pero hay que analizar, muchos quieren dejar los trabajos e irse. Hay una fila de gente que se quiere ir”, dice a CubaNet Cruz, profesor de inglés que en Juárez descarga camiones de verduras.

Cubanos se agolpan en Puente Internacional Paso del Norte Santa Fe (Foto de la autora) Cubanos se agolpan en Puente Internacional Paso del Norte Santa Fe (Foto de la autora) Cubanos se agolpan en Puente Internacional Paso del Norte Santa Fe (Foto de la autora) Cubanos se agolpan en Puente Internacional Paso del Norte Santa Fe (Foto de la autora)

En las más de 80 páginas de la decisión los jueces argumentan la decisión de revocar el MPP, aprobada por estrecho margen, gracias a los votos de los jueces vitalicios Richard A. Páez y William A. Fletcher, elegidos por el presidente Bill Clinton. El juez Ferdinand F. Fernández, nombrado por el presidente George H.W. Bush, estuvo en contra.

“Los MPP son inválidos en su totalidad debido a su inconsistencia con la ley”, escribió el juez Fletcher, que argumentó que los retornados a México enfrentan “discriminación selectiva, violencia, agresión sexual, corrupción de las fuerzas de seguridad”.

La administración del presidente Donald Trump apelará esta decisión, según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que rechazaron este veto temporal al MPP, en el que mientras tanto los migrantes no serán retornados a México.

Será la Corte Suprema -con mayoría de jueces nombrados por presidentes del partido republicano de Donald Trump- la que decida finalmente si el MPP continúa o no.

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México declinaron dar a una declaración sobre este tema. Si bien confirmaron a CubaNet que ya habían recibido la notificación de las autoridades migratorias de Estados Unidos y que hoy no serían retornados más solicitantes de asilo político. Tampoco las autoridades migratorias estadounidenses quisieron ofrecer una reacción.

El llamado Protocolo de Protección a Migrantes, se acordó entre los presidentes Trump y el mexicano López Obrador para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos bajo las amenazas de fuertes sanciones económicas a México, lo que lo convirtió en la práctica a este país en un muro.

“Podemos confirmar que se ha suspendido el protocolo del MPP y no tenemos claridad de lo que va a pasar. Nos han llegado al CAIM (Centro de Atención Integral de Migrantes en Ciudad Juárez) unas veinte personas preguntando, pero no somos quienes nosotros para motivar que ellos crucen ni para decirles que se queden”, afirma a CubaNet Enrique Valenzuela, la máxima autoridad del gobierno del estado de Chihuahua en atención a migrantes.

Muchos de los migrantes cubanos en Ciudad Juárez -que conforman el 80 por ciento de los solicitantes de asilo político en El Paso (Texas)- se sienten confundidos con este veto del MPP.

“Por un lado, nos alegramos y por el otro, estamos entre la espada y la pared, porque no sabes si al final la Corte Suprema lo va a anular y con todo lo que hemos pasado nadie se va a lanzar a la primera”, dice a este medio independiente Yoardis Martínez Fonseca, que fue la primera cubana que fue retornada a México cuando se incluyó a los migrantes isleños en el protocolo del MPP, concebido originalmente para los centroamericanos.

“Todo está confuso, hay que esperar”, subraya la profesora de educación física.

Centenares de migrantes anuncian que se reunirán esta medianoche en los puentes fronterizos para ver si les permiten pasar legalmente. Otros, se expresan con prudencia.

“No cruzaría, no hay nada que me garantiza que voy a tener una residencia en Estados Unidos, sino me dan una garantía de parole humanitario en libertad, como ocurría antes del MPP (y para poder solicitar la Ley de Ajuste Cubano)”, afirma el opositor Yoni Ruiz Carballosa, uno de los migrantes que, por su caso, tuviera más posibilidades de obtener el asilo político en Estados Unidos.

“Ganar el caso de asilo político es casi imposible ahora y no puedo arriesgarme a ser deportado a Cuba”, apunta.