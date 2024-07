“Mi mayor rival soy yo mismo”: “el profeta” Enmanuel Reyes listo para el ring de París

MADRID, España.- Enmanuel Reyes Pla, el boxeador cubano de 31 años que representará a España en los Juegos Olímpicos de París 2024, está listo para darlo todo en la categoría de 91 kg. Con una preparación intensa y una fe inquebrantable, Pla busca llevarse el oro y poner en alto la bandera española.

En conversación con CubaNet, Pla se muestra confiado y optimista sobre su participación en París. “Me siento bien, la preparación ha sido estupenda gracias a Dios y estoy listo para la batalla. En mi mente está ir a por el oro, para eso me he preparado”, afirma con determinación.

El camino hacia la clasificación olímpica ha sido arduo y exigente. Pla explica que tuvo tres fases: el Europeo, donde se quedó a una pelea de lograr el boleto olímpico, y dos clasificatorios mundiales. “En el primero, en Italia, fue donde clasifiqué. El último fue en Tailandia, donde clasificaron otros compañeros”, precisa.

Antes de ser nacionalizado español, ya trabajaba con la selección española, que veía en él una apuesta firme para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Tokio, Pla ocupó el quinto lugar en la categoría de 91 kg, enfrentándose al favorito cubano Julio César La Cruz en un combate con un resultado polémico.

Preguntado sobre una posible revancha en París con Julio César La Cruz, que volverá a estar en la delegación cubana, responde: “Es boxeo y hay un sorteo. Claro que es posible, pero no está él solo, hay más boxeadores. Por eso no me enfoco en él, me preparo para ganarles a todos con el favor de Dios”.

En cuanto al resto de los rivales, lo tiene claro. “Mi mayor rival soy yo mismo. Si estoy bien, logro todo con el favor de Dios. No me preocupan mis rivales, yo soy el que debo preocuparme y para eso entreno todos los días, para estar al mil por ciento”, afirmó con confianza.

La rutina de Reyes Pla ha sido meticulosa. Según detalla: El “entrenamiento ha sido intenso para llegar en la mejor forma a la competición”. En la recta final ha tenido una “buena base de entrenamiento en Nancy, Francia, con varios equipos y posibles rivales”, lo cual le ha permitido “estar en la mejor forma para pelear en estas Olimpiadas”.

Sobre el significado de estar por segunda ocasión consecutiva en unos Juegos Olímpicos, el púgil comenta: “Estos son mis segundos Juegos y lo estoy disfrutando al máximo, sin dejar de pensar en ir a por el oro. Representar a España, poner la bandera española en alto, la bandera del país que me ha dado la felicidad a mí y a mi familia, será un placer”.

La relación con su entrenador, Rafa ‘Balita’ Lozano, también ha sido crucial en su carrera y en este momento. “Llegué a él desde que pisé suelo español. Se puso en contacto conmigo, me vio boxear y me ofreció representar a España. Le doy las gracias por confiar en mí y darme la oportunidad. Parte de estar aquí hoy es gracias a él”, señaló, insistiendo en el papel fundamental de Lozano en su desarrollo como boxeador.

Reyes Pla menciona también al público de España, su país adoptivo, en quien ve una motivación. “El apoyo del público español es genial, ahora el boxeo está de moda. Ver que hay un equipo olímpico español los ha volcado a darnos todo su apoyo. Por eso salgo siempre a demostrar mi boxeo para que el público español lo disfrute”, afirmó, agradeciendo el respaldo de los aficionados.

De su experiencia en los Juegos de Tokio, Pla ha aprendido “a disfrutar cada momento” y es lo que está haciendo ahora; “pasárselo bien y disfrutar del boxeo”. Pero antes de llegar a estos momentos, padeció la falta de oportunidades en Cuba, lo cual fue un factor determinante en su decisión de emigrar. “Dejé Cuba buscando este sueño. Una ruta difícil (a través de Rusia), pero aquí estoy ya en mi segunda olimpiada gracias a Dios”.

En conversación con este medio Enmanuel no olvida explicarnos el porqué de su apodo, “El Profeta”. “Me lo puse para hacerle un pequeño homenaje a mi abuela por parte de padre que es cristiana, y aunque no esté aquí, está contenta desde arriba, viendo lo que he logrado”, reveló, mostrando su conexión personal y espiritual con este sobrenombre por el que se le conoce en los cuadriláteros internacionales.

“El Profeta” del ring espera que, con esfuerzo y fe, París 2024 sea el escenario donde finalmente logre coronarse campeón.