ROMA, Italia.- El gremio sanitario ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia del coronavirus en Venezuela, con un parte de guerra de 470 muertos del equipo de salud y más de 340 médicos fallecidos por COVID-19, según datos de la Federación Médica Venezolana (FMV). Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido que no es prioridad vacunar a los profesionales de la salud que están en la primera línea de lucha contra el virus, incluso sin los implementos de bioseguridad necesarios y con todas las carencias que ya presentaba la red de hospitales venezolanos antes de la emergencia.

La sede de la Federación Médica Venezolana exhibe en su muro externo los obituarios de los centenares de médicos fallecidos por coronavirus en la nación sudamericana, por lo que el personal sanitario ha decido salir a la calle a protestar, a pesar de los riesgos que eso implica en Venezuela, con una dictadura que tiene un largo prontuario de torturas y asesinatos contra la disidencia.

“Plan de vacunación justo, universal y gratuito, que garantice acceso a todos sin discriminación. Vacunas sin exclusión”, exigieron centenares de médicos y enfermeros el pasado 17 de abril en una movilización pacífica que recorrió las calles de Caracas, desde la sede de la FMV hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Salud de luto, no más muertos”, “No a la discriminación de vacuna con carnet”, “Régimen politiza las vacunas, irrespeto al ciudadano”, fueron algunas de las consignas que se pudieron leer en los carteles de los participantes.

Personal sanitario sin vacunas

“En Venezuela el tema de la vacuna es grave”, afirmó el Dr. Douglas León Natera, presidente de la FMV. Explicó que “han llegado dos vacunas, la rusa Sputnik V y la china”, pero “en lugar de colocárselas a los sanitarios y al equipo de primera línea, pues se las pusieron los de la primera línea gubernamental, que no tienen nada que ver con atención de salud, sólo en la retórica y en la politiquería que aplican aquí en Venezuela. Entonces se la colocó el señor Maduro… y los familiares directos de ellos y los políticos de su partido de gobierno”.

Hasta el momento, el régimen comunista ha informado de la llegada al país de 300 000 dosis de vacunas rusas Sputnik V y 500 000 del laboratorio chino Sinopharm, para una nación de 30 millones de habitantes. No hay reportes oficiales del número de inoculados durante el proceso de vacunación iniciado en febrero pasado, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que fabricarán en Caracas la vacuna de origen cubano Abdala, la cual todavía no ha superado la segunda fase de pruebas clínicas.

“El sobrante (de las vacunas) nos lo dejaron al equipo de salud, cuando debía haber sido lo contrario”, denunció el Dr. Natera, asegurando que a pesar de los riesgos “seguimos en las emergencias, seguimos en las consultas, seguimos tratando de salvar vidas, aún a costa de la de nosotros que, hasta ahorita, en la última revisión, tenemos más de 470 muertos del equipo de salud y más de 340 médicos”.

Asimismo, explicó que en cuanto a los niveles internacionales de colocación de vacunas “a nivel latinoamericano quien tiene el mayor porcentaje es Chile, con 59.9%. Venezuela tiene el 0.3%”, por lo que considera que “si seguimos con este ritmo que ha impuesto el gobierno vamos a tener la cobertura de un 80% quizás en 3 000 días, eso equivale a 8 o 9 años de vacunaciones diarias” para lograr alcanzar la inmunización de rebaño en el país.

Mientras, el régimen asegura que al 20 de abril se han reportado sólo 185 736 casos y 1 944 fallecidos por COVID-19, cuando el colapso en los hospitales y cementerios muestra una realidad completamente diferente. Por eso Human Rights Watch confirmó que tales reportes no son confiables, porque existe un elevado subregistro.

Llamado a la protesta

Ante esta realidad, el presidente de la Federación Médica Venezolana llama a la rebelión contra el régimen de Venezuela y de Cuba: “que exijamos, nos revelemos en contra de esa decisión gubernamental de colocarse ellos la vacuna y no colocársela al pueblo de Venezuela. La voz está allí, exigir en las puertas de la dirección de los hospitales, en las puertas de las emergencias de los hospitales, en las puertas del poder ejecutivo que ejerce de manera total desde Miraflores, es decir, exigirles a ellos que tengamos una vacunación efectiva, eficiente, eficaz y que sea creíble, con vacunas comprobadas mundialmente y no con ofertas de vacunas que supuestamente van a venir de Cuba. Nadie sabe absolutamente nada de esas vacunas cubanas. Por ejemplo, aquí nos han traído unos supuestos médicos a principios del año 2000, los médicos venezolanos sólo sabemos de ellos que son cubanos, no nos consta que sean médicos”.

La misma posición de lucha sin miedo la tiene el gremio de los enfermeros. La presidente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital también invitó a la protesta, “porque Venezuela no puede seguir en el como vaya viniendo vamos viendo, donde hoy las políticas son erráticas y están afectando a los venezolanos. Por eso nosotros, a pesar del riesgo que pueda implicar exigir y protestar por un derecho tan medular, vamos a seguir en la calle, e invitamos al pueblo venezolano a que, sin miedo, salgamos a defender, porque lo que está en este momento en juego es nuestra vida y la de nuestros familiares. Por eso, una voz fuerte, la voz de todos los venezolanos pidiendo el acceso universal a la vacuna es poderosa”, dijo Ana Rosario Contreras.