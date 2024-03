LA HABANA, Cuba. – El próximo 30 de mayo se cumplirán tres años de la desaparición de la adolescente Maydeleisis Rosales Rodríguez. Hasta la fecha, su familia sigue sin tener noticias de ella. Dieciséis años tenía cuando fue vista por última vez en el parque de Campanario y Malecón, en el municipio Centro Habana, a pocos metros de su hogar.

“Hasta la fecha de hoy no he tenido noticias de ningún tipo de mi hija. Tampoco he tenido el apoyo de la PNR [Policía Nacional Revolucionaria]. Ella no ha dado señal de vida ninguna, por tanto, a estas alturas sospecho que no habrá buenas noticias sobre su paradero”, dijo a CubaNet Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente desaparecida.

La mujer asegura que no está “satisfecha” con el trabajo realizado por la PNR, pues los principales sospechosos de la desaparición de su hija están en libertad. Además, ya el caso pasó a la sección de Homicidios, a pesar de que no se ha hallado el cuerpo de Maydeleisis.

Isis Rodríguez Ameneiro (Foto de los autores)

La mujer sospecha que el caso de su hija ya no se está siendo investigado porque ha sido archivado por las autoridades competentes.

“Llevé la desaparición hasta Fiscalía, pero no mostraron el interés que necesita este caso, ya que estamos hablando de una menor de edad. Más interés ha mostrado la prensa independiente y los amigos que las entidades gubernamentales encargadas de la investigación”, afirmó.

De acuerdo con la entrevistada, la Policía apenas le ha brindado información sobre los avances en el caso. “Aquí no ha venido nadie; nunca me han dicho ‘mira, el caso tiene este avance’. No sé nada de nada”.

Asimismo, Rodríguez Ameneiro recordó que al principio de la investigación fue visitada por oficiales de la Seguridad del Estado que le advirtieron que estaba “politizando” el caso de su hija. “Eso no es cierto porque yo solo quiero encontrarla; más nada”, argumentó.

Entretanto, la mujer aseguró que la desaparición de su hija le ha afectado considerablemente su salud: se le ha caído el pelo y constantemente sufre de crisis vagales y desmayos, indica.

Tras la desaparición de Maydeleisis, la mujer incluso llegó hasta ofrecer 5.000 pesos a quien le ofreciera alguna información sobre el paradero de su hija.

Respuesta de la Fiscalía a la queja presentada por Isis Rodríguez Ameneiro (Foto de los autores)

Alerta Mayde

El caso de la adolescente inspiró la creación de la Alerta Mayde, surgida con la intención de ayudar a encontrar, con vida, a los menores de edad desaparecidos en la Isla.

Se trata de una alerta ciudadana inspirada en la Alerta Amber, un acrónimo de America’s Missinng: Broadcasting Emergency Response y el nombre de la niña estadounidense de nueve años Amber Hagerman, secuestrada y asesinada en enero de 1996, según explica en un artículo de El Toque, la periodista y activista feminista Marta María Ramírez, creadora de la alerta.

Para la periodista, el caso de Maydeleisis Rosales reveló que Cuba no cuenta con un protocolo de desapariciones de niñas y niños.

“La respuesta de la Policía no solo revela una falta de protocolo importante, sino también un incumplimiento de lo que el Estado cubano ha dicho que hace no solo para dentro de Cuba, sino fuera de Cuba”, dijo Ramírez a CubaNet.

“Las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y encontradas incluso si se tratase de una desaparición voluntaria, que es lo que ellos [los funcionarios encargados de la búsqueda] trataron de simular en el caso de Maydeleisis; le dijeron a la madre que se había ido porque no soportaba las condiciones en su casa”, asegura la periodista.

Asimismo, Ramírez destaca que el actuar de las autoridades en los casos de Maydeleisis y el niño de 14 años Yosvany Villar revelaron una falta de protocolos desde el “momento en que se recoge la denuncia” así como “la falta de una alerta temprana de desapariciones”.

“La Alerta Mayde es una manera de organizarnos para la búsqueda y una manera también de presionar al Estado para que haga su trabajo”, concluye la activista.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.