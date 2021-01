LA HABANA, Cuba. – El líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), José Díaz Silva, y su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel Vieyto, denunciaron este miércoles que las fuerzas represivas del régimen cubano han desatado una ola represiva en su contra. En los últimos días la pareja ha sufrido amenazas y arrestos violentos de manos de la Seguridad del Estado cubano.

“Desde que empezó el año estamos siendo reprimidos. Hoy miércoles 6 de enero, cuando salgo a la avenida, me salen (los oficiales de la Seguridad del Estado) que estaban escondidos en el monte y me parten para arriba con dos policías. Me esposan, me tiran al suelo y luego me meten por la fuerza en la patrulla”, denunció Silva, quien indicó que los hechos ocurrieron a las afueras de su vivienda en Calle 5ta, entre 184 y Final, en el municipio Boyeros.

Luego fue trasladado hacia la estación de la policía de Santiago de Las Vegas, donde fue golpeado por una veintena de uniformados tras denunciar en voz alta los maltratos en su contra, según indicó.

“Al bajarme (en la estación), les grito (a los agentes) que esas eran órdenes de Raúl Castro y de Díaz-Canel, que estaban mandando a darle golpes al pueblo hambriento. Entonces salió toda la policía y la emprendieron conmigo a golpes. Me tiraron en el suelo y me dieron patadas, me llevaron arrastrado por los pasillos de la unidad policial, que son como unos 30 metros hasta los calabozos”, detalló.

Asimismo, relata el opositor que los oficiales le apretaron las esposas lo más fuerte que pudieron, de modo que le provocaron lesiones físicas en las dos muñecas de los brazos.

Al llegar a los calabozos, cuenta, fue golpeado en la cara por el jefe de la unidad policial.

“El pantalón me lo arrancaron hacia abajo; sin zafar el botón me lo quitaron hasta los pies y me sacaron todas las cosas de los bolsillos”, agrega Díaz Silva.

Su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel, añadió que este martes oficiales de la Seguridad del Estado la arrestaron en las cercanías de la sede de su organización, con el objetivo impedir su llegada.

“Cuando me bajo del (ómnibus) P-13 me vienen arriba dos agentes de la Seguridad que son conocidos por nosotras (las Damas de Blanco) porque nos detienen a cada rato. Uno de ellos me empujó en dos ocasiones y trató de quitarme el teléfono”, dijo Esquivel.

La mujer refiere que tras el arresto los agentes del régimen llamaron un auto policial y la trasladaron hacia la estación de Aguilera, que se encuentra a pocos metros de donde fue arrestada, en la barriada de Lawton, Diez de Octubre.

“Allí me tuvieron más de dos horas dentro de la patrulla, en el parqueo, en la parte de atrás de la estación. Después me metieron para una oficina, donde me tuvieron dos horas más sentada”, contó.

Allí, relata que fue amenazada por los oficiales, que la interrogaron y difamaron de varios activistas.

En innumerables ocasiones el matrimonio opositor ha sido víctima de la represión del régimen cubano. En agosto del pasado año, Díaz Silva también denunció haber sido golpeado, junto a otro activista de su movimiento, al salir de su vivienda, en Boyeros.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.