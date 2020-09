MIAMI, Estados Unidos. – La organización no gubernamental Prisoners Defenders presentó este martes una recopilación de testimonios de 622 médicos cubanos, que se unieron para denunciar el carácter “esclavista” de las llamadas “misiones médicas cubanas”, exportadas por el régimen de la Isla al extranjero.

Mediante una extensa conferencia de prensa virtual, Prisoners Defenders anunció la presentación ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas del caso “622 doctores cubanos vs. Gobierno cubano”, en el que se incluyen las declaraciones de más de 600 profesionales de la Salud de la Isla que abandonaron las llamadas “misiones internacionalistas”.

La conferencia, que estuvo conducida por Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, citó la “numerosa documentación oficial, inédita e irrefutable” que “demuestra las dimensiones aterradoras de la absoluta esclavitud que se practica en las misiones médicas de Cuba, así como en las de otros profesionales, tales como profesores, ingenieros, arquitectos, artistas o deportistas en numerosos países”.

Particularmente Larrondo lamentó que, debido a los castigos impuestos por el régimen de La Habana a los “colaboradores internacionalistas” que abandonan su misión en el extranjero, “más de 5000 padres” no puedan encontrarse con sus hijos.

En el encuentro también participaron varios médicos cubanos, entre ellos el doctor Manoreys Rojas, un licenciado en Traumatología y Ortopedia que abandonó la brigada internacionalista de Cuba en Ecuador a finales de 2015.

Rojas denunció que el régimen de la Isla obliga a sus profesionales exportados al extranjero a hacer “trabajo político” en sus países de destino.

Además, aseguró que “Cuba no solo exporta profesionales médicos, trabajadores, artistas o deportistas, (sino que) envía promotores alrededor del mundo” a los que “les exige” hacer propaganda sobre el turismo en Cuba, las universidades de la Isla o los medicamentos exportados por el país.

“Lo que ellos quieren (los gobernantes cubanos) es embolsillarse dinero a toda cosa y por todos los medios posibles. Todo esto con presiones a sus profesionales, todo esto con amenazas”, lamentó el doctor.

A Rojas, como a todos los médicos cubanos que abandonan una misión oficial, se le castigó con la prohibición de entrada a la Isla por un período mínimo de ocho años.

En 2016, el doctor cubano decidió viajar a su país por una situación de salud de su hija. “Estuve por espacio de 10 horas en el aeropuerto de La Habana, donde desde el inicio me aislaron, me dijeron que no podía entrar porque había abandonado una misión médica, no me permitieron hacer una llamada telefónica para saber acerca de la situación de salud de mi hija, tampoco me permitieron ningún tipo de contacto con mi familia”, denunció el profesional de la Salud.

Leonel Rodríguez Álvarez, otro médico cubano que intervino en la conferencia de prensa de Prisoners Defenders, también expuso su caso. El doctor, especialista en medicina interna permaneció en Guatemala desde 2010 hasta 2012. No obstante, cuando terminó su contrato decidió no regresar a la Isla, por lo que el régimen cubano le impide regresar a su tierra natal.

Rodríguez Álvarez denunció que él y sus colegas sufrieron la confiscación de sus pasaportes “desde el primer momento” de su arribo a Guatemala. “Andábamos totalmente indocumentados; eso nos creaba muchas dificultades para la movilidad incluso dentro del lugar donde vivíamos”, denunció.

“No nos permitían tener los títulos legalizados con nosotros (…). Nos obligaban a trabajar de 10 a 12 ó 16 horas diariamente por cualquier razón. Siempre había una justificación para que estuviéramos trabajando todo ese tiempo”, agregó.

Asimismo, Rodríguez Álvarez denunció “el encierro obligado” que sufrían los colaboradores cubanos “a partir de las 6:00 de la tarde con una vigilancia férrea”.

Prisoners Defenders también invitó a su conferencia de prensa a importantes personalidades y funcionarios de la política europea y latinoamericana. Particularmente la eurodiputada Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), se refirió al papel de la Unión Europea ante las violaciones de derechos humanos en Cuba.

“La estrategia de la Unión Europea era y sigue siendo fomentar un cambio positivo en Cuba a través de cooperación y el diálogo en el marco del Acuerdo (de Cooperación y Diálogo firmado en 2017)”.

No obstante, la eurodiputada aseguró que el PE ratificó el Acuerdo “con una condición”: “que se produjeran claras mejoras en cuanto al estado de derecho, los derechos humanos y la democracia” en Cuba.

“Lamentablemente la situación ha ido agravándose en varios frentes: un caso importante es el tema de hoy, las misiones médicas cubanas y las deplorables condiciones a las que están sometidos los trabajadores médicos. (…) Ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud”, terminó la funcionaria europea.

Por su parte, María Lucila Lehmann, diputada argentina por la Coalición Cívica, denunció al Estado cubano por utilizar bajo el concepto de “misiones humanitarias” a “médicos que se han formado para curar (…) y convertir esa gran causa en realidad en un misión” para ingresar divisas al país.

Durante las más de tres horas de conferencia de prensa conducida por Prisoners Defenders también intervinieron el abogado Javier Nart, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de América Central y Cuba (DCAM); el economista Leopoldo López Gil, europarlamentario por el Grupo Popular Europeo; y la doctora Graciela Ocaña, exministra de Salud de Argentina.

Además, tomaron la palabra los abogados Carlos Rojas, diputado del Congreso de España por el Partido Popular, y Blas Jesús Imbroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española; así como el jurista cubano Edel González Jiménez, expresidente del Poder Judicial de la provincia de Villa Clara; y el líder del partido opositor Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.