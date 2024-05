CIUDAD DE MÉXICO, México.- Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo cumplen una condena de seis y ocho años de prisión, respectivamente, por involucrarse en las protestas cívicas del 11J y fueron condenados a ocho y seis años de privación de libertad, respectivamente, por los delitos de desacato y desorden público.

Este 12 de mayo su madre, Marta Perdomo Benítez, no los tiene consigo para pasar un Día de las Madres rodeada de sus hijos.

Este día será aciago para todas aquellas cuyos hijos e hijas están recluidos tras las rejas por oponerse a un régimen que lo los priva de los más elementales derechos.

Triste y lleno de dolor será para Marta Perdomo esta jornada, como ella misma describió a CubaNet. Un día en que no podrá gozar de la presencia de sus hijos en casa.

“Este día de las madres, qué decir, es un día triste, un día lleno de dolor al saber que hace tres años que nuestros hijos no están en casa”, expresó la madre de los jóvenes.

El de Marta Perdomo se suma a otros casos en que las madres no encuentras razones para celebrar esta fecha conmemorativa.

“Este día de las madres en nuestra casa no hay nada que celebrar porque nuestros hijos no están con nosotros. Tres años atrás había alegría de toda nuestra familia el poder estar juntos, inclusive con mi mamá, que también murió con el deseo de ver a sus nietos y no lo pudo ver”, dijo.

Los jóvenes fueron sentenciados “por el simple hecho de un día, llenos de emoción, salieron a las calles a pedir libertad, a pedir cambios para nuestro país”. Por esa razón hoy “injustamente hoy están cumpliendo seis y ocho años de privación de libertad”.

El Día de las Madres para Marta se hace más doloroso por coincidir este año con el cumpleaños de Nadir.

“El calendario se puso de acuerdo para que este día cayera el día del cumpleaños de Nadir. Nadir cumple 40 años en prisión. Increíble, un muchacho que está lleno de amor, de virtudes, de las cosas más lindas que puede tener un ser humano”, reveló.



“Noble, honesto, sencillo”, fueron las palabras de la madre para referirse a su hijo, palabras que reflejan su dolor por la distancia.

“Le diría al gobierno que ellos son los responsables de tener a mis hijos en prisión. Son los responsables de que hoy día de las madres estemos sufriendo como estamos sufriendo”.

Su sentir podría representar el de todas las madres de presos políticos cubanos. El régimen cubano les ha negado hoy un momento de unidad familiar y ha roto hogares por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión.

“¿Qué le puedo decir a mis nietos? Que no podemos celebrar un día de las madres con sus padres y todos juntos en armonía aquí en la casa”, expresó.



Su anhelo, no obstante, seguirá siendo ver a sus hijos y a todos los presos políticos libres, y para ello seguirá resistiendo y luchando.

“Qué lindo para las madres que estuviéramos todos juntos dándonos un abrazo de dolor, un abrazo que Dios quiera y pronto podamos dárnoslo en libertad. No perdamos la fe, seguiremos adelante, todas juntas, seguiremos denunciando la injusticia que han hecho con nuestros hijos”.



“Qué tristeza, que hoy día de las madres ninguna de nosotras podamos ni siquiera escuchar una llamada por teléfono de nuestros hijos. Pero pedimos libertad, exigimos la libertad de nuestros hijos. Libertad para Jorge y Nadir, libertad para todos los presos políticos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.