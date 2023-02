ROMA, Italia. – Este 15 de febrero, la diputada Mariela Castro Espín inicia una gira de eventos en Italia, organizados por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, brazo operativo de la Embajada de Cuba en ese país.

La primera parada será en Milán para hablar de “derechos de las familias y cuestiones de género”. El jueves 16 de febrero estará en Génova, en un evento patrocinado la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI), la red de centros culturales de izquierda ARCI y Arcigay, una asociación dedicada a la promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, para hablar también sobre “derechos humanos, familia y el persistente bloqueo económico estadounidense”.

El viernes 17 de febrero estará en la Universidad de Turín, en donde será recibida en su rol de directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de la Isla para presentar el nuevo Código de las Familias. El 20 de febrero en Florencia, el 21 en Roma, el 22 en Pescara y el 24-25 en Catanzaro y Florencia (ver calendario aquí). Estas dos últimas ciudades se encuentran ubicadas en la región de Calabria, en donde el gobierno regional cerró un acuerdo con el régimen castrista para llevar a más de 500 médicos.

“Es un intento de atentar contra la democracia italiana”, denunció la diáspora cubana a través de un comunicado firmado por Sayde Chaling Chong y Yusil Gascón, de la Alianza Europea Iberoamericana contra el Comunismo; y por Sara Sánchez, presidenta del Consejo Europeo-Cubano, coalición de disidentes en Europa por la libertad de la isla.

La presencia de Mariela Castro en Italia “es una burla sin precedentes. La hija del dictador [Raúl Castro] pretende reciclar una vez más un sistema político de partido único, que persigue la libertad de expresión y que actualmente tiene más de 1000 presos políticos”, se lee en el comunicado de los disidentes cubanos en Europa.

Los cubanos residentes Italia como Habana de La Torre, también miembro del Consejo Europeo-Cubano, denunciaron que resulta paradójico leer los temas que abordará Castro Espín, considerando el currículum de terror de los 63 años del régimen comunista. Recordó que desde las protestas de julio de 2021 el régimen ha detenido a más de 5000 ciudadanos y, según el último reporte de la organización Prisoners Defenders, actualmente tiene 1157 presos políticos.

Además, la hija del tirano Raúl Castro asegura hablar de “familia” en Italia cuando viene de un país en donde miles de familias han sido destruidas víctimas del éxodo y la persecución política. Pretende hablar de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ co,mo representante de un régimen criticado por crear las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), campos de concentración donde los homosexuales eran internados y condenados a trabajos forzados.

Al respecto, el activista por la libertad de Cuba Sayde Chaling Chong aseguró que esta gira es un intento de relanzar la izquierda en Italia: “Con el triunfo político que ha tenido la derecha en Italia, la izquierda está completamente desmoralizada y me imagino que deben recurrir a personas como Mariela Castro, supuestamente defensora de los derechos de los homosexuales, cuando todos sabemos por los testimonios que es todo lo contrario. Ella es perseguidora de homosexuales que no sean de izquierda, que no sean comunistas, y es un intento burdo para blanquear los delitos que está cometiendo el Estado italiano [con la presencia de las misiones médicas en su territorio]”.

A pesar de su rol oficial como diputada cubana, varios miembros del Parlamento italiano confirmaron a CubaNet que no fueron informados sobre la presencia de Mariela Castro en Italia. Entre ellos, el senador Giulio Maria Terzi di Sant’Agata (presidente de la Comisión Política de la Unión Europea del Senado de la República), quien en enero pasado apoyó el Foro Democracia y Derechos Humanos para Cuba.

“Tengo bien presente lo que he escuchado de voces conmovedoras, a menudo incluso desesperadas, de disidentes cubanos, exiliados de un país que aman y del cual tuvieron que huir; algunos de ellos tras haber sufrido prisión por ser considerados disidentes políticos, incluso malos tratos y torturas”, denunció el también excanciller italiano.

Giulio Terzi aprovechó la ocasión para hacer un llamado por el verdadero respeto a los derechos humanos en la Isla: “Espero que la honorable Mariela Castro traiga noticias, pruebas y testimonios validados por los refugiados políticos cubanos en Italia y en Europa que demuestren que en realidad están trabajando para cambiar esta situación insostenible e inaceptable”.

“El respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, las libertades políticas, la libertad de información, la libertad de creer y no creer, la libertad de prensa, las libertades sindicales, la libertad de reunión y de hablar libremente, la capacidad de estar frente a un poder que reconoce la pluralidad en todos los sentidos, no solo en los sentidos que convienen al poder y a la propaganda del poder”, agregó.

Asimismo, el comunicado de los disidentes cubanos en Europa recordó que la Unión Europea en su Resolución 1481/2006 “condena enérgicamente los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios, equiparando el comunismo y los estados comunistas con el fascismo y el nacionalsocialismo por ser similares en crímenes de lesa humanidad, la ideología del odio y la tiranía de sus gobiernos”.

En consecuencia, los cubanos en Europa exigen que se prohíba la ideología comunista como se hace con el fascismo.

“La visita de Mariela Castro es el intento de blanquear una situación que el régimen está viviendo en Europa; recientemente ha recibido el juicio de Londres, una paliza jurídica impresionante y está tratando por todas las vías de lavarse la cara, pero la cara está muy sucia”, concluyó Sayde Chaling Chong.