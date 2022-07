MIAMI, Estados Unidos. – Tras la amplia repercusión de un reportaje transmitido por el Canal Habana sobre Marianao, sede provincial del acto por el 26 de Julio en la capital de la Isla, CubaNet recorrió algunos puntos del municipio e indagó entre sus habitantes sobre su calidad de vida.

En el reportaje del Canal Habana, dos de los entrevistados aseguran, con aparente ironía, que en su municipio no hay colas ni cortes de electricidad.

“Marianao está rico, Marianao es pa’ gozar. Hay de todo, comida, agua, hay corriente, de todo. No quitan la luz, tenemos agua 24 horas”, dicen los dos entrevistados, quienes lograron colarse en el reportaje pese a la evidente exageración o ironía de sus palabras.

“El pollo nos dan cantidad, todos los días tenemos pollo, no hacemos cola, la pintura, nos están pintando todo”, también dicen.

Por su parte, una de las entrevistadas por CubaNet este lunes dijo que es justo “todo lo contrario”.

“El agua está viniendo sucia, que no se puede casi ni tomar. La luz la están quitando todos los días por la madrugada. (…) En cuanto a la alimentación está malísima porque en las tiendas no se puede coger nada. (…) No se puede coger un pollo, no se puede coger nada. Tenemos que comprarlo todo por afuera [en el mercado negro]. Siempre hay millones de personas y son las mismas las que compran el pollo”, lamentó.

Otro de los entrevistados, también dijo que “en la TRD nunca sacan nada. Desde que la inauguraron, más nunca han sacado pollo. Y tremenda matazón, muchas personas no pudieron coger nada porque hubo faltante”, dijo.

Otra mujer, entrevistada también este lunes en Los Pocitos, definió la situación de su municipio como “malísima”.

“Tú no puedes ni ir a una tienda”, dijo. “Entre toda esa gente de la MLC [están] acabando, robándose todas las cosas (…). Tú vas allí a comprar un paquete de pollo y te dicen ‘No, no te toca’. Y así. ¿Qué van a decir, que Marianao está bueno? Es mentira. Marianao en ninguno de los momentos ha estado bueno, en ningún lado”, lamentó.

Asimismo, las personas emplazadas por CubaNet precisaron que “en el municipio de Marianao hay demasiado dengue. Los otros días (…) el [Hospital] Pediátrico estaba abarrotado de niños con dengue y por lo menos aquí a Los Pocitos nunca han venido a fumigar”, lamentó una de las entrevistadas.

Todo lo transmitido por la televisión es “fachada”, dijo otra. “Que caminen pa los barrios marginales, pa’l final de Los Pocitos para que vean si en Marianao hay o no hay, y si Marianao está bueno o está malo. Que caminen para que vean cómo tienen a las gentes viviendo aquí entre fosas”, terminó.

La última semana, los medios oficiales han publicado abundante propaganda sobre las supuestas bondades de residir en Marianao, debido a que este territorio “ganó” la sede del acto provincial por el aniversario del 26 de Julio.

Tras la transmisión del reportaje del Canal Habana, las reacciones de los cubanos en redes sociales no se tardaron. Mientras muchos creen que se trata de una mentira rampante y una exageración usada por el régimen para fines propagandísticos, muchos otros han considerado que se trata de un “troleo” o ironía sobre todo porque los apagones, la escasez de alimentos y las colas afectan a toda la Isla.

“Mi gente, todo el mundo venda y vayan para Marianao que ahí es donde es. El paraíso fiscal es en Marianao. La mansión Versace es en Marianao. Los jeques del petróleo viven en Marianao. La Reina Isabel, Bill Gates y las Hilton, permutan para Marianao. Mami Manager y las Kardashian, nacieron en Marianao”, escribió en tono de burla el periodista independiente Héctor Luis Valdés.

Mientras, el humorista cubano Ulises Toirac dijo, también en tono de burla: “Intendente de Marianao declara independencia del territorio del municipio del resto del país. ‘República Dreammocrática de Marianao’ se llama el nuevo Estado”.

