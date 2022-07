LA HABANA, Cuba. – Desesperada por la situación que vive, una madre cubana denuncia la desatención de las autoridades, particularmente con el menor de sus tres hijos, que presenta una discapacidad física.

Yoanka Díaz Echevarría, residente en el municipio Arroyo Naranjo, dice que ya no sabe a quién dirigirse para solicitar apoyo, pues, aunque todas las instituciones a las que ha acudido le han prometido ayuda, las promesas no se han cumplido.

La entrevistada indica que su hijo padece el Síndrome de West y que, además, presenta una enfermedad neurometabólica. Es intolerante a la lactosa y no camina ni habla.

“Él no come pollo, no come carne, no puede comer frijoles ni jugos tampoco. Fui al Gobierno y dije que me hacía falta una cuna especial, un coche especial y nada”.

Sobre los medicamentos que necesita su hijo, Yoanka explica que ha estado hasta cinco meses sin recibirlos a causa de la escasez.

Por otro lado, la casa en que viven se moja y su techo está a punto de desplomarse. En marzo de 2022 las autoridades de Vivienda la hicieron realizar una serie de trámites para ofrecerle un local donde pudieran instalarse, pero aún sigue esperando.

“Aquí no ha venido más nadie. La de Vivienda dijo que esto estaba en pésimas condiciones para vivir, que me iban a dar un local, pero más nunca ha venido nadie, ni me han citado para nada”, lamentó.

Yoanka y sus tres hijos viven hacinados en una pequeña vivienda donde residen, además, otras 10 personas cuyas vidas están en riesgo ante el peligro de desplome.

