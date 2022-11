MIAMI, Estados Unidos. — La música de Ernesto Lecuona (Guanabacoa, Cuba, 1896 — Madrid, España, 1963) es sinónimo de cubanía, motivo por el cual tantos intérpretes a nivel internacional han mantenido su música viva. Este 29 de noviembre se conmemora el 59 aniversario del fallecimiento del maestro en el exilio. En ese mismo exilio, el músico cubano Luis Mario Ochoa le rindió tributo con un concierto, celebrado en Miami el pasado domingo, 27 de noviembre, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y titulado Forever Lecuona (Por Siempre Lecuona).

Nacido en Centro Habana, Ochoa se graduó del Instituto Superior de Arte, donde estudió bajo la dirección del maestro Rey Guerra. Partió al exilio en 1990 y vivió en Toronto, Canadá durante varios años antes de llegar a Miami. Durante su extensa carrera musical ha sido vocalista, guitarrista, compositor, arreglista y director de orquesta. Su primer álbum, A La Cubana (1995), fue uno de los primeros proyectos musicales latinos producidos en el Canadá. Sus próximos álbumes, La Fiesta (2000), Cimarrón (2005) y Momentos Cubanos (2008), fueron recibidos muy favorablemente por el público canadiense.

Su quinto álbum, Forever Lecuona, rinde tributo al maestro cubano con interpretaciones de algunas de sus canciones más emblemáticas: La Mulata Chancletera, Como Arrullo de Palma, María La O, Siempre En Mi Corazón, Para Vigo Me Voy, La Rosa Blanca, Y La Negra Bailaba, La Comparsa, Danza Lucumí y Damisela Encantadora.

DP: ¿Qué le atrajo de las obras de Lecuona?

LMO: Lecuona era un superdotado compositor y virtuoso del piano pero además, era muy ecléctico, navegaba muy cómodamente entre la música de concierto y la popular, algo que no es muy común, pues hay una gran división entre los músicos populares y los de concierto. Ojalá ambos campos se escucharan más entre sí, pues aprenderían mucho de cada uno. Mi formación es totalmente de concierto, pues los conservatorios (tal y como el nombre indica) eran (y siguen siendo) muy conservadores, y solo aprendíamos la música de corte europeo, pero por suerte en casa yo tenía a mi padre, un excelente cantante y guitarrista (profesional) de música popular, que me mantuvo con los pies en tierra y con mis raíces muy claras.

DP: ¿Por qué decidió dedicarle su quinto álbum a la música de Lecuona?

LMO: En mi cuarto álbum, Momentos Cubanos, yo incluí la gran canción del maestro, Canto Siboney, la cual fue tremendamente recibida, para mi quinto álbum decidimos hacer el tributo completo y así surgió Forever Lecuona.

DP: Existen muchas interpretaciones de la música de Lecuona. ¿Por qué escogió interpretar su música de la forma que lo hace, con una fusión de jazz?

LMO: No escogí interpretar a Lecuona de esta “forma”, ese es mi sonido, yo soy fusión. No me considero un músico de jazz, pero sí me identifico con su lenguaje, de la misma forma en que me identifico con la música de concierto (no me gusta llamarla “clásica”) así como la buena música popular cubana.., y a ese ajiaco musical, adiciono la música brasileña, la cual adoro tanto como las otras.

DP: ¿Que nos puede decir del repertorio de músicos que lo acompañan en el disco y en concierto?

LMO: Los músicos en el álbum son brillantes, y gente muy linda con las que he grabado y tocado por muchos años, nos conocemos muy bien. El pianista es el gran Hilario Durán, que contribuyó con la mitad de los arreglos en el álbum, la otra mitad corrió de mi parte. Los músicos que me acompañarán en el concierto, son la crema de la crema en Miami, excelentes tanto en lo musical, como en lo personal, lo que es vital para mí.

DP: ¿Cuál ha sido la recepción de sus interpretaciones de la música de Lecuona en el Canadá, donde reside, y en los demás países donde se ha presentado?

LMO: He sido muy afortunado, siempre he tenido muy buena acogida donde quiera que me he presentado, y el público canadiense ha sido maravilloso conmigo, ojalá pueda ganarme al público de Miami de la misma manera en que me he ganado otros, en especial el de Canadá, ya que ahora resido en la capital del sol, pues tengo la dicha de tener doble ciudadanía: canadiense y norteamericana. La dictadura me habrá retirado mi ciudadanía cubana, pero no mi cubanidad y esa se la comparto a cada público al cual me presento.

DP: Al conmemorarse el 59 aniversario de la muerte de Lecuona, ¿qué resonancia tiene la música en la Cuba de hoy, o en el mundo de hoy?

LMO: De la resonancia de la música de Lecuona en la Cuba de hoy, sinceramente no puedo opinar, pues me fui en 1990 y jamás he puesto un pie allí desde entonces, ni pienso hacerlo hasta que se termine con esa diabólica dictadura. Pero internacionalmente, la música del maestro vive, y con mi álbum, pretendo contribuir a que su música se mantenga vigente y la tradición continúe viva.

