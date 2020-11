Luis Manuel Otero y Anamely Ramos siguen en paradero desconocido

MIAMI, Estados Unidos.- El paradero del artista Luis Manuel Otero Alcántara y de la curadora Anamely Ramos González es incierto después de casi 24 horas en que se allanara la sede del Movimiento San Isidro, donde se encontraban los huelguistas que reclamaban por la excarcelación del artista Denis Solís.

En un inicio la curadora fue conducida a su domicilio como sucediera con casi todos los demás activistas que se encontraban en la sede. Algunas fuentes aseguraron que el artista fue conducido junto a otros huelguistas a la estación de Cuba y Chacón, pero luego no corrió la misma suerte porque su vivienda, Damas 955, había sido saqueada y permanecía clausurada incluso para su propio dueño.

Sobre las 4:45 a.m. Ramos González volvió a ser detenida en la puerta de su casa. “Me dicen que Luis sigue sin querer entrar a ningún lugar que no sea su propia casa”, dijo la curadora en una directa, cuando ya se había corrido la noticia de que mantenían al artista en una patrulla con el objetivo de dejarlo en casa de amigos o de familiares, y agregó: “quiero insistir en las cosas horribles que han sucedido esta noche. Entraron disfrazados de médicos y nos sacaron a la fuerza de la casa (…) No sé dónde está Luis, así que vamos”, y salió a la calle donde la esperaba la policía, después de enumerar un sinfín de razones que la hacían no desistir en su empeño.

La información que se ha dado durante este viernes ha sido muy variada pero ninguna verificable. Michel Matos, desde la protesta frente al Ministerio de Cultura en la que han llegado a reunirse más de 150 personas, dijo a CubaNet que les han mentido. “Nos han dicho que Luis Manuel ya está en casa de unos familiares, pero sabemos que eso no es verdad porque él se niega a ir a otro lugar que no sea su casa”, que también es la sede del Movimiento San Isidro y del Museo de la Disidencia.

Sobre Anamely Ramos se dice que está custodiada por la policía, aunque las autoridades no la dan por “detenida”. Se niegan a dejarla en libertad porque no tiene como entrar a su casa. Las llaves se quedaron en la sede del MSI tras la violenta irrupción. Esta tarde-noche Amaury Pacheco dijo a CubaNet que la curadora se encontraba en casa de Omara Ruiz Urquiola, pero hasta el momento esto tampoco ha podido verificarse.

La preocupación por la vida de Otero Alcántara es un hecho después cinco días de huelga de hambre y sed. Ramos González también es huelguista, aunque de hambre y lleva un tiempo relativamente corto. Pero la incertidumbre del paradero de ambos ha llevado a que Amnistía Internacional los haya declarado presos de conciencia.

