MIAMI, Estados Unidos. – El artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara aseguró esta semana en entrevista con CubaNet que es “muy difícil” mantenerse en pie de lucha en la Isla. No obstante, cree que la sociedad civil cubana está caminando “por senderos de libertad”.

Otero Alcántara, quien es uno de los miembros más visibles del Movimiento San Isidro, también confesó que el arte es su principal herramienta para hacer frente a la dictadura. Se trata de “un ejercicio importante que te hace aislarte un poco de la realidad y darte cuenta de que todo lo que está alrededor tuyo es una construcción”, explicó.

“Inclusive, los golpes que tú recibes a veces los asumes como una escultura performática. Y algo importante es que el dolor de ese golpe pasa, pero tu deseo de libertad o la libertad no pasan. El arte indiscutiblemente es una herramienta que te sirve para canalizar todo ese dolor, toda esa frustración (provocada por la represión del régimen)”, aseveró el artivista.

Interrogado sobre su papel como artista y activista opositor en la Cuba contemporánea, Otero Alcántara aseguró: “Yo no soy más que un eslabón dentro de la cadena de muchos activistas, muchos opositores, artistas, gestores culturales, que han luchado durante 60 años hasta nuestros días”.

“Yo soy un eslabón más ―recalcó― que tiene ahora mismo la fuerza, la juventud. También algo importante que tengo son las redes sociales, que son como un regalo porque te das cuenta del apoyo que tienes de mucha gente”, agregó.

Para el autor de polémicas performances, usadas por el régimen como pretextos para encarcelarlo, “vivimos en un sistema de mucho acoso, de mucha represión. (…) Estamos en un régimen totalitario que ni siquiera le brinda a la gente la posibilidad de un futuro”, lamentó.

Otero Alcántara también cree que “después de la dictadura necesitamos una Cuba democrática, una Cuba inclusiva, no racista, no homofóbica, no machista, una Cuba del siglo XXI. Una Cuba próspera y digna de los hijos que tiene”.

Sobre la conjunción de su labor como activista y artista (artivista), opinó: “Yo no encuentro diferencia entre mi activismo y el arte. El arte es mi herramienta para hacer activismo”.

Desde 2017 el régimen cubano ha encarcelado a Otero Alcántara en más de 25 ocasiones. Sin embargo, la presión social en redes sociales ha impedido que el artivista sea juzgado y condenado a prisión.

“Creo que el cubano contemporáneo ya está decepcionado de todo y está mucho más listo para un cambio”, aseguró el joven habanero. Actualmente en la Isla se articula “una sociedad civil que está lista para un cambio y, más que lista, está trabajando por ese cambio”, también dijo.

“Todos los días tú ves una protesta por falta de agua, por falta de comida, por falta de luz, los artistas e intelectuales (están) más preocupados por la realidad. (…) Estamos caminando en senderos de libertad”, concluyó.