Los cuentapropistas no quieren CUC

SANTA CLARA, Cuba.- Dagmara Pérez, cuentapropista y propietaria de un pequeño paladar en la ciudad de Santa Clara, decidió aclarar mediante un cartel que en su negocio no se acepta otra moneda que el peso cubano. “Tuve que hacerlo”, explica, “porque la gente llegaba a comprarme un helado con 25 centavos CUC y me daban el dinero después que ya había preparado la barquilla. A mí no convienen los chavitos, porque cuando llegue el cambio, no voy a estar haciendo colas en el banco”.

Desde que circulara en la Isla el “rumor” de la reunificación monetaria a partir enero próximo, gran parte de los cuentapropistas cubanos se han negado a aceptar el CUC como pago por sus servicios. Aunque el gobierno cubano no se ha pronunciado de forma oficial acerca del cambio que se prevé para el 2020, en varias empresas e instituciones gastronómicas los directivos han informado con seguridad a sus trabajadores sobre la medida.

En algunos restaurantes de Villa Clara sus propietarios aseguran que les piden a los clientes antes de tomar la orden que prioricen la moneda nacional al pagar la cuenta, de no ser así, el CUC se les cobrará a 20 pesos. La mayoría de los llamados carretilleros o en los puestos de venta de viandas y hortalizas, sus dueños también han dispuesto notas aclaratorias. Mientras, los bancos de la ciudad amanecen abarrotados de personas para cambiar efectivo.

“Antes de que venga la cosa yo saqué el dinero que tenía guardado para pasarlo a moneda nacional”, cuenta Yenisey Navarro, una de las usuarias que espera su turno en el Banco Popular de Ahorro de la ciudad. “En mi familia recuerdan cuando quitaron el dólar las matazones que se formaron en los bancos. Es mejor precaver que lamentar, además, ya nadie te quiere coger el CUC cuando vas al mercado”.

Al tiempo en que la prensa oficial no ofrece detalles precisos sobre la reunificación monetaria, los cubanos sufren por la especulación y una especie de sobresalto generalizado. “La dieta del trabajo nos la siguen dando en CUC”, argumenta una de las cajeras de una TRD. “Yo voy a CADECA y lo cambio, porque aquí hacen las cosas de un día para otro”. Otra santaclareña, Sadys Jiménez, no entiende por qué en las tiendas “no te devuelven en moneda nacional si pagas en divisa. Sería mejor que fueran eliminando el CUC que no sirve para casi nada en la calle”.

Tras la devaluación extraoficial del peso convertible, los revendedores ilegales de divisa tampoco están aceptando CUC en sus transacciones. Uno de ellos declaró a CubaNet que ya no compran convertibles porque no les conviene retener “papelitos que van a perder el valor”. “Cuando llegue el día cero a mí no me van a coger con CUC. Ahora salimos mejor comprando dólares que eso sí es dinero de verdad”.

En la plaza Buen Viaje de Santa Clara, donde confluyen gran parte de los negocios particulares dedicados a la venta de viandas, frutas y ensaladas, los quiosqueros aseguran que no aceptan más de 5 CUC, pero que los clientes, sobre todo los extranjeros y dueños de hostales que acuden al lugar, pueden pagarles en dólares americanos al cambio establecido en el mercado negro.