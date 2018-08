VARADERO, Cuba.- “Soy nacida en Cuba, llevo más de 15 años viviendo en Estados Unidos y soy ciudadana americana, vine a mi país a vacacionar y me hospedé en un hotel en Varadero, dentro de las opciones recreativas, actividades y excursiones que se ofertan en toda la península esta la renta de Jet ski, paseos en catamarán, pesca, buceo, baños con delfines, entre muchas otras. Me sorprendió mucho cuando me dirigí a rentar un Jet ski para dar un paseo y me dijeron que los cubanos tenemos prohibido rentar vehículos acuáticos con motor. Recuerdo que cuando vivía en Cuba me discriminaban y no podía ir a los hoteles ni tener un teléfono móvil, ahora que soy ciudadana americana, 15 años después, también fui discriminada por haber nacido aquí”.

La renta de Jet ski en Varadero tiene un valor de 1.50 CUC el minuto, así que una hora cuesta 90 CUC, sin embargo, está prohibida para los nacidos en Cuba. En las marinas también está vedada para los isleños la pesca en lancha, lo que deja a los cubanos practicar solo actividades con remos, pedales o velas.

“Esa prohibición a mi me parece absurda, pero solo cumplimos con lo que está establecido. Me he buscado muchos problemas con turistas cubanos que tienen residencia y nacionalidad estadounidense y no entienden que está prohibido para los nacidos en Cuba montar los vehículos de motor. Yo no hice la ley, solo soy un trabajador que cuida los frijoles de sus hijos. Pienso que es una discriminación, pero no soy yo el que decide”, comentó para CubaNet, Tomas Alvares, trabajador que atiende el aérea de los Jet ski.

Opciones recreativas como los baños con delfines si están desbloqueadas para los cubanos, pero tienen un valor de 73 CUC, una experiencia inolvidable, pero muy lejos del alcance del trabajador medio en Cuba que solo gana unos 24 CUC al mes.

“En el delfinario, el show la verdad que es muy bueno, y se nota el excelente trabajo de los entrenadores, pero es inaceptable el precio del baño con delfines, cuando llegamos un grupo de niños y niñas extranjeros se estaban bañando con los delfines y mi hija de 7 años empezó a llorar porque también quería hacer lo mismo, y yo hice un esfuerzo sobrehumano para traerla a Varadero, pero no puedo pagar 73 CUC. Las diferencias de clases que tanto criticaba el comandante, y que tanto decía que nunca llegarían a Cuba, hoy soy enormes en Varadero”, comentó para este diario Elena Herrera, profesora de matemáticas en la universidad de Matanzas, quien se encontraba de vacaciones en Varadero.

Aunque el precio de las excursiones en vehículos de motor como los catamaranes o los yates de paseo, están totalmente fuera del cubano medio, y la prohibición molesta e incomoda aún más a los cubanos que se sienten discriminados. Algunos plantearon que: “El solo hecho de haber nacido aquí nos condena de por vida”.

“Estamos destinados a dar pedales o remos. Aquí ni teniendo el dinero que te mande un familiar del exterior puedes montar nada que tenga motor. Le dije al que renta los Jet ski que ya no tenían que tener ese miedo, porque el ex presidente Obama había quitado la ley de pies secos pies mojados hace rato, y ya nadie se va a robar una moto acuática para irse. Es una falta de respeto que todavía a estas alturas los que hayamos nacido en esta Isla tengamos que seguir siendo discriminados en pleno 2018, es algo inaceptable”, aseguró Lázaro González, quien salía muy molesto del lugar donde rentan los Jet ski.

A lo largo del litoral los cubanos solo pueden disfrutar de las bicicletas acuáticas, con un costo de 10 CUC la hora, paseos en catamarán a velas por un valor de 30 CUC la hora, o Kayaks a remos que tienen un valor de 8 CUC la hora, unos precios “abusivos y que para nada corresponden con lo que ganamos los trabajadores de este país”.