MIAMI, Estados Unidos.- Para referirse a la reciente violencia callejera desatada por el régimen cubano, Chucho Valdés se remonta al régimen batistiano, como si todo hubiera sido paz y democracia entre 1959 y el año 2021.

Escribe el músico y compositor: “En 1959 se prometió que nunca más volverían a repetirse cosas como esas, que habría libertad de expresión y elecciones libres. Por supuesto, lo creímos, pero las imágenes que veo son increíbles, ver para creer dijo Santo Tomás y lo veo y lo creo, aunque todo esto es increíble. Libertad para todos los cubanos #15N”.

Parece que el capítulo devastador del Mariel no ocurrió y tampoco las pateaduras a las Damas de Blanco o el asesinato de Osvaldo Payá, por solo mencionar tres momentos contemporáneos del castrismo en su apogeo patibulario.

Los actos de repudio resultan deleznables y lo han dejado saber, públicamente, en declaraciones excepcionales, tanto Valdés, como otras figuras distinguidas de la cultura cubana.

El castrismo hace todo lo posible por no perder esas voces exclusivas en su concierto internacional. Parece que no quieren verse en la obligación de crearles perfiles de contrarrevolucionarios taimados, con poco talento.

El diario Granma acaba de publicar ditirambos sobre la pieza musical creada por José María Vitier, que interpretará durante la celebración oficial del aniversario 502 de la Ciudad de La Habana, en el Teatro Martí, desestimando su declaración reciente: “No es un asunto de ideas o razones. Los actos de repudio son ignominiosos. El sol del mundo moral los condena. Yo también”.

Debe haber tomado por sorpresa a los comisarios del régimen cubano la imagen de Leo Brouwer vagando fantasmagóricamente en la oscuridad, con una vela, proponiendo el fin de la dictadura que encomió durante sus momentos de gloria personal: “Apoyo a todos los cubanos –y me incluyo– a todos los cubanos que piden un país mejor (por ese derecho de expresión con que nacemos). Por una vez que se vive, hay que hacerlo con dignidad y decoro; sin manipulaciones, sin odios y ¡mucho menos enfrentándose entre cubanos!”

“Pido reivindicar valores perdidos de nuestra sociedad. Todos, desde los más pedestres hasta los más sofisticados. Para mí es triste referirme a Cuba como el país del NO, lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir con una Isla perdida, hundida y destruida, donde nada es posible, donde todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no se hace a su conveniencia”.

Brouwer y Vitier se unen, de tal modo, a Pablo Milanés y Chucho Valdés en declaraciones que el régimen insiste en desconocer, cuando por menos, apabullan y meten preso a otros representantes culturales cubanos de las nuevas generaciones.

Es conveniente y necesario que figuras de tal relevancia participen de las aspiraciones de su público natural a ser libres. Se separan, a tiempo, de tanta maldad para colocarse en el bando humanista donde siempre debieron brillar.

Quedan separados del ambiente cultural malsano que daña a la isla y el cineasta Carlos Lechuga describe de modo preclaro, un día después del 15N:

“Mi pensamiento esta mañana va para esos artistas cubanos que tienen la posibilidad de mirar hacia otro lado, que pasan por la calle o las redes y saben bien lo que ocurre y así y todo necesitan de mil justificaciones e inventos teóricos para defender lo indefendible. Pedir el fin del bloqueo y no pedir la libertad de Luis Manuel Otero, por ejemplo, no es algo que vea muy humano. Separar la obra del artista no se me da bien y por eso a todas esas personas que conocen a Yunior, a Miryorly, a Claudia y a tantos otros que ayer la pasaron bien mal; gente que lo mismo va por un pasillo del ICAIC o de la EICTV pidiendo favores y luego meten la cabeza bajo la tierra, a ellos solo les digo que se merecen que sus madres y abuelitas hagan 6000 horas de cola por un pedacito de pollo. No puedes ser buen artista sino eres buen ser humano. Es muy cómodo para la gente que tiene los ojos bien abiertos no tener que admirar a nadie en el futuro. No queda mucha gente a la que admirar. Felicito los estrenos de cine, teatro y exposiciones. Las palmaditas en la espalda de unos a otros. Me alegro de que vivan en ese planeta inventado por ustedes mismos que es más un cementerio que otra cosa. El país se muere, se desangra y ustedes tienen la cara de decir que es un buen momento para la cultura. Su público está preso. Su público está preso. Sus obras son una perra pi***. Ni sus familiares cercanos los van a recordar. Tarecos”.

