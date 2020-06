Los cubanos siempre entrampados

LA HABANA, Cuba.- Western Union posiblemente cerrará las operaciones que realiza en Cuba a través de Fincimex, y el Hotel Four Points by Sheraton, de la empresa Marriot, dejará de existir en la 5ta Avenida de Miramar. La Financiera Cimex S.A. (Fincimex), tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marino para turistas entraron en la Lista Restringida de Cuba. Asimismo, el Four Points carecerá de licencia, anunció el Departamento de Estado de EE. UU. a comienzos de junio.

Con unas 420 agencias en todo el país, Western Union ofrece el rápido envío de remesas desde Estados Unidos a los cubanos, aunque cerró sus operaciones desde otros países, después de que la Administración Trump disminuyera el envío a 1000 dólares trimestrales por persona, en septiembre de 2019. Otros medios para llevar dinero se han achicado. Con las restricciones de visas y la disminución de los vuelos, “las mulas” que traían dinero a Cuba han disminuido; apenas quedan los cubanos con doble ciudadanía, fundamentalmente española, y otros subterfugios para evadir a las autoridades de ambos países.

El Hotel Four Points by Sheraton próximo a la 5ta avenida de Miramar ha sido simbólico: es la primera empresa de Estados Unidos establecida en Cuba después de las hostilidades iniciadas en 1959, y auguraba el incremento de la expansión empresarial. Resulta realmente penoso que la Administración Trump no extendiera nuevamente la licencia por dos años, de manera que la gerencia de Marriot tendrá que cesar antes del 31 de agosto. En realidad, ya se puede considerar concluida su presencia en La Habana, debido al cierre de los hoteles en Cuba desde fines de marzo por el coronavirus.

Desde 2017, el presidente Donald Trump ha ido desmontando la política proactiva de la Administración Obama, la cual redujo las tensiones, pulverizó las campañas del Gobierno cubano, incentivó las actividades privadas con mejoría de la calidad de vida de la población y logró amplia influencia en todas las esferas a través del flujo de miles de ciudadanos estadounidenses y cubanos en ambos países. Las medidas constituyen un castigo al Gobierno cubano por su apoyo al régimen de Venezuela, promueven su asfixia económica, fundamentalmente la de las empresas militares agrupadas en GAESA, así como el levantamiento de los cubanos, dicen las autoridades estadounidenses en Washington DC.

Cuando la población atraviesa la mayor catástrofe económica y social de Cuba, originada por la deficiente conducción gubernamental durante 61 años, las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus y el embargo-bloqueo, muy probablemente resultarán contraproducentes las propuestas llegadas con las sanciones de Estados Unidos.

El general Arsenio Martínez Campos, conservador, monárquico y bravo militar de honor logró la Paz del Zanjón en 1878 y se retiró en 1896 cuando no podía ganar a los mambises, que reiniciaron la lucha en 1895. El general Valeriano Weyler incendió, arrasó, y mató a miles de personas pacíficas con su nefasta reconcentración. Por su parte, el general Blanco lo sustituyó en 1897 con las bases de la autonomía, que fueron rechazadas en la manigua porque los cubanos peleaban por la independencia. La situación actual de la Isla y las características de su pueblo se desconocen, cuando se persiste en una política de rendir por hambre y sufrimientos.

El recrudecimiento del embargo-bloqueo económico-comercial y la aplicación total de la Ley Helms-Burton está castigando a la población de la Isla al impedir nuevamente los contactos familiares y disminuir notablemente el apoyo económico, mientras Washington renunció a los amplios espacios ganados y se autoaisló en La Habana al convertir su embajada en un edificio fantasmagórico.

Los cubanos que trabajan duro y envían dinero a sus familiares, y los criollos que hacen cola frente a las oficinas de Western Union, todos amenazados por la pandemia y la crisis económica, necesitan solidaridad, no sanciones.

La actual política de Estados Unidos contribuye a reforzar los elementos inmovilistas del Gobierno cubano y, por tanto, no ayudan a la ampliación de las libertades individuales y la sociedad civil independiente.