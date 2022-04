LA HABANA, Cuba. – Cuatro madres cubanas con una precaria situación de vivienda en común denunciaron ante las cámaras de CubaNet el “peloteo” al que han sido sometidas por las autoridades de la Isla.

Entre las cuatro mujeres suman 21 hijos. No obstante, de acuerdo con ellas, ese dato no ha sido tenido en cuenta por las instituciones a las que han acudido para pedir ayuda.

“No tengo dónde estar. Fui al Gobierno y lo único que te dicen es que no hay casa, que tienes que esperar y así te tienen dormida”, denuncia Yidianis Arias Quintana, quien se encuentra en estado de gestación.

Según relata la joven, desde principios de 2021, tras quedar en la calle con sus hijos, comenzó los trámites para solicitar una vivienda a las autoridades cubanas. Desde entonces espera por una ayuda gubernamental que aún no llega y que cada vez se torna más apremiante porque su cuarto hijo puede nacer en cualquier momento.

En la misma situación se encuentra la cubana Yanelis Otaño Pérez, una madre de siete hijos que lleva nueve años esperando una solución a su falta de vivienda.

“Hace unos nueve años vino una comisión como de 15 personas, entre ellas estaba la gente de Vivienda, la trabajadora social, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Cruz Roja, los delegados… y determinaron que esto estaba en fase de derrumbe que tenían que sacarme y que me iban a dar una casa que estaban terminando en el barrio nuevo que hicieron en la Ocho Vías”, cuenta.

“Eso fue en junio; en agosto vino la [funcionaria] que tenía el expediente y me dijo que ya no me iban a dar casa: ‘Te van a dar un terreno porque no hay casa’. Así me estuvieron engañando un buen tiempo”, lamenta.

Asimismo, opina que las instituciones municipales no cumplen con lo indicado por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien “pidió que le dieran prioridad en el tema de la vivienda a las madres cubanas con tres hijos o más”.

“Se supone que si el presidente manda que a las madres con más de tres hijos le den vivienda… no sé qué es lo que están esperando. Lo que tienen es una falta de respeto con el pueblo; hay tremenda corrupción”, denuncia.

Por su parte, Yarina Otaño Pérez, madre de cuatro hijos, se refirió al temor que siente ante el probable desplome del inmueble que habita actualmente.

Su vivienda, además de estar en peligro de derrumbe, no cuenta con servicio sanitario ni cocina.

“Mis hijas se bañan afuera; se hace caca afuera. Nuestras necesidades las hacemos en jabitas y en cubos porque aquí no hay nada”, también lamentó.

