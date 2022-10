LA HABANA, Cuba. – “Mi casa se está cayendo, esto se empapa y ya no sé dónde acostarme a dormir”, lamenta Margarita Hernández Cisneros, madre de los presos políticos Ubaldo Herrera Hernández y Ángel Serrano Hernández.

Dos de los hijos de la anciana de casi 80 años de edad fueron sancionados a dos y 14 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas manifestaciones de julio de 2021.

Margarita asegura que ha solicitado, en vano, ayuda a las autoridades cubanas. “Voy a Vivienda y me dicen que no hay subsidio. ¿No quieren ayudarme a mí, que soy una vieja que va a cumplir 80 años, porque mis hijos son presos políticos? ¿Tengo que morirme debajo del techo de mi casa, que se está cayendo a pedazos?”, se pregunta la anciana.

Según la entrevistada, cuando llueve no puede “dormir porque lo mismo entra agua por arriba que por abajo [por el techo y por el piso]”.

“Tengo que tirarme un nailon por arriba para no mojarme, aquí se moja todo y por eso me estoy muriendo del catarro”, lamenta.

Margarita también apunta que las veces que se ha presentado en la Dirección Municipal de Vivienda ha sido víctima de maltratos por parte de los funcionarios de esa entidad.

“Lo único que quiero es algo donde poder vivir y no mojarme más, porque me estoy muriendo de la humedad y no hay ni medicinas para tomar. No es justo que no me hagan caso, que no me atiendan. Ya estoy cansada de ir a todos lados. ¿Tengo que ver a Canel para eso?”, se pregunta.

Su hijo Ángel Serrano Hernández fue detenido y condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en la barriada de La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo. Un mes más tarde, Ubaldo Herrera Hernández, su otro hijo, también fue encarcelado y sentenciado a dos años de cárcel.

Tras las protestas, cuenta, sus tres hijos fueron enviados a prisión quedando sola y enferma. No obstante, en la actualidad René Serrano Hernández, su tercer hijo, se encuentra en libertad. “Mis hijos eran la única compañía que tenía aquí conmigo”, lamenta Margarita.

“Es triste lo que vive esta señora, desamparada completamente por todo el mundo. A las organizaciones gubernamentales no les interesa su situación por ser la madre de dos presos políticos”, dijo a CubaNet Agustín Figueroa Galindo, presidente del Movimiento Coronel Vicente Méndez, organización a la que pertenecen los hijos de la anciana.

