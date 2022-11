LA HABANA, Cuba. – “A mí lo que me interesa es alzar mi voz para ayudar a esos muchachos que quedaron allí [en la cárcel]. Yo digo que lo que está en la calle es lo que quedó de mi cuerpo; mi alma está junto a esos muchachos”, aseguró a CubaNet el profesor Pedro Albert Sánchez, liberado bajo fianza el pasado viernes tras casi un año en prisión.

Según el profesor, para ser liberado su familia debió pagar la suma de 2 000. Todavía afronta una petición fiscal de cinco años de privación de libertad por el presunto delito de “desorden público”.

“El juicio duró tres días, concluyó el día 28 [de octubre] y está concluso para sentencia. A mí se me dio un cambio de medida por mi estado de salud después de 12 días en huelga de hambre, mi cuarta vez en huelga, pero la Fiscalía me sigue pidiendo cinco años de privación de libertad”, explicó.

“Yo no creo que haya cometido ningún delito, pero sí cometí dos pecados: uno es que no soy comunista, y el otro es que lo dije el 11 de julio [de 2021]. Ahora cometí un tercer pecado: todavía repito que no soy comunista”.

Albert Sánchez asegura que se encontraba en libertad bajo fianza cuando fue encarcelado el 3 de noviembre de 2021. Ya había pasado 19 días en un calabozo por participar en las históricas protestas del 11J. En esa ocasión su familia debió pagar 3 000 pesos para que lo liberaran.

“A raíz de que Yunior García y los muchachos del grupo Archipiélago querían salir [marcha del 15 de noviembre de 2021]. Yo anuncié una caminata, en la que iba a interponerme entre el poder del Estado y esos muchachos”.

Albert Sánchez lloró en prisión varias veces: “Primero por la muerte de mi madre ―rememora―, a la que no pude acompañar durante su último año de vida; y la otra fue por ver a padres de familias, a las 2:30 de la madrugada, sentados sobre una cubeta en el baño y en el jolonguero, como decimos los presos, llorando por sus hijos”, contó.

El exprofesor de Física y Matemática, de 66 años y paciente de cáncer, insistió en que seguirá alzando su voz por los presos del 11J que quedaron en la cárcel y aseguró que su libertad y la fuerza de su “voz es para esos muchachos”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.