LA HABANA, Cuba. – La anciana Enedina Prieto González denunció en entrevista con CubaNet las pésimas condiciones de su hogar, el cual se encuentra a punto de desplomarse.

“Llevo años pidiendo que me ayuden [a las autoridades] y no me resuelven nada”, dijo la anciana, residente en la calle Ulloa, número 12 C, entre Santa María y Santa Teresa, municipio habanero de Plaza de la Revolución.

La mujer asegura que ha solicitado ayuda a la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución, en las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado y a la Dirección Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC). Sin embargo, lo único que ha recibido es “peloteo” de una institución a otra, lamenta.

“Vino el primer secretario del Partido [municipal], vio cómo estaba esto y le dijo al delegado [de la circunscripción], delante de mí, que lo primero que entrara [de materiales de la construcción] este año era para mí, pero más nunca han venido”, explicó la anciana.

Las cámaras de CubaNet captaron el deterioro de la vivienda, cuyo techo pudiera desplomarse en cualquier momento.

Estado de la vivienda de Enedina Prieto González (Fotos de los autores)

Desde 2017, cuenta la entrevistada, la cubierta de su hogar, que es totalmente de madera, presenta un enorme agujero en la parte de la sala por el cual entra la lluvia.

De acuerdo con Prieto González, en 2019, debido a una inundación producida por las lluvias, tuvo una caída dentro de su hogar, lo que le produjo la fractura de la cadera y la dejó sin poder andar por casi un año.

“Se había ido la corriente y me levanté pero había olvidado que tenía unas chancletas que resbalaban y me caí de espaldas”, contó.

Hasta el momento, describe, las autoridades solo le han ofrecido como solución, si ocurriese algún evento meteorológico “peligroso”, albergarla en una escuela cercana a su hogar y hasta que las condiciones del tiempo mejoren.

“Mi principal temor es que ahora vienen los ciclones”, acota la entrevistada.

Prieto González se desempeñó como auxiliar pedagógica durante toda su vida, también fue miembro del PCC desde el año 1986 hasta el 2020. “Por eso es que no creo que yo me merezca esto”, dijo a CubaNet.

