SANTIAGO DE CUBA. – Un pomo de ron aguardiente “reposado” para dos núcleos, por un precio de 596 pesos, es la más reciente oferta del Estado para los santiagueros, al tiempo que surte las tiendas en MLC del territorio con una amplia gama de rones cubanos de alta calidad, a los que solo tiene acceso la minoría (a estos últimos les subieron entre tres y cuatro dólares hace varios días).

Con el objetivo de adquirir una botella de Havana Club 3 años, Angel Luis estaba dispuesto a comprar 10 dólares, que equivalen a 1700 pesos teniendo en cuenta que la tasa de cambio en el mercado informal oscila entre los 165 y 170 por un dólar digital o MLC. Aunque ese gasto supera lo que él puede pagar, no tenía otra opción más barata para celebrar este 31 de diciembre con su familia, pues con los revendedores la misma botella cuesta 2500 pesos. Entonces le avisaron que venderían un ron más asequible por la libreta de racionamiento y decidió esperar, pero se llevó un gran chasco.

“Ya no aguanto tanta humillación. ¿Ahora con quién comparto el ron? No tengo buena relación con mis vecinos, y mi familia vive lejos. ¿Costaba tanto dar una botella por cada núcleo por lo menos? Yo no me voy a prestar para eso, no lo pienso comprar, que se pierda. Prefiero comprar el caro, que es solo mío y tiene calidad”, lamentó el santiaguero de 47 años.

Justo acerca de la calidad, varios consumidores contaron a CubaNet que el ron vendido por la cartilla de racionamiento no es original, y que parece alcohol con un poco de color. La mayoría lo compró porque no tiene alternativa. Entre tantos gastos para tratar de garantizar la cena de fin de año, es prácticamente imposible comprar bebidas en MLC, máxime cuando las ofertas más “económicas” superan los 10 USD. En Songo La Maya, por ejemplo, todos los rones están en el rango de 11 hasta 60 dólares después de que les subieran el precio, a medida que se acercaban las festividades.

Luego de dicha actualización, una botella de El Ritual, uno de los rones más demandados por los cubanos, cuesta 12,50 USD (2125 pesos), cuando antes rondaba los 9 USD (1530 pesos). Así por el estilo, y dependiendo el tamaño, una botella de Añejo Especial cuesta 11,08 USD (1883 pesos), mientras que una de Chivas Regal puede costar 59,39 USD (10 096 pesos), que equivalen a casi cinco salarios mínimos en el sector estatal.

“Aguardiente para los trabajadores y Havana Club para los que reciben remesas. Qué manera de discriminar al cubano de a pie, y para colmo, tenemos que compartir dos botellitas entre dos familias, cuando todo ese ron es de producción nacional. Ya lo de esta gente (las autoridades) es odio contra los que no tenemos dólares”, sentenció Marlén Soria, de La Maya.

Por su parte, Jorge Landa piensa que “este es de los fines de años más tristes que va a pasar el pueblo cubano”. A su juicio, nunca antes la situación había estado tan al límite de no poder comprar ni una botella de ron decente. “El año pasado yo compré Añejo Especial de tres dólares. No me creo que solo en 12 meses la diferencia de precios sea tan abismal”, expresó.

Esta semana trascendió la venta de ron normado en envases plásticos (de los usados comúnmente para el aceite) en La Habana.

Según una nota del diario Trabajadores, la elaboración de la bebida alcohólica es de las pocas líneas productivas que se cumplen según el plan, con resultados por encima de los 4,5 millones de litros; a diferencia de otros renglones, como la producción de carne de cerdo y pollo, que no logran cubrir la demanda.

