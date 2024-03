SAN LUIS POTOSÍ, México.- Los bayameses que salieron a protestar en la tarde noche de este domingo tras la manifestación acontecida en Santiago de Cuba, gritaron enérgicamente “¡Libertad!” y “¡Abajo la dictadura!”.

Decenas de bayameses marcharon por la calles de la ciudad junto a una fuerte presencia policial y mostraron así su descontento por la situación de que los ha llevado al hartazgo.

Al unísono entonaron “El pueblo unido jamás será vencido” y caminaron por varias arterias de la ciudad. Hambre, calor excesivo y mucho cansancio por las promesas vacías de los dirigientes condujeron a los bayameses a lanzarse a las calles este domingo.

Aunque según los reportes llegados a CubaNet algunas personas estaban dispersas, la muchedumbre se hizo sentir y sobre todo su clamor por mejores condiciones de vida y en contra de la mala gestión gubernamental.

La información llegada a nuestra redacción detalló incidentes violentos tras los que la protesta fue contenida con violencia policial.

“Pusieron la corriente cuando se tiraron, pero ya cuando se tiraron quitaron la corriente de nuevo”, dijo a CubaNet una vecina de Bayamo.

El ambiente se comenzó a caldear al anochecer y ya con la caída de la noche estalló la manifestación.

Gritos de “Queremos comida” se escuchan en los videos en donde se aprecia la presencia de muchos jóvenes, algunos encapuchados.

La misma vecina de la ciudad dijo a CubaNet que la situación de los apagones resulta inaguantable hace por los menos diez días.

“Son barrios que son hasta tres días sin corriente, cuatro días, la ponen un ratico, una hora, media hora. Y entonces la gente se queja porque a los niños se les corta la leche, no pueden cocinar, hay muchas personas que no tienen balón (…) La situación es bastante caótica, no se puede dormir, los ancianos afuera en silla de ruedas”, agregó.

Cientos de cubanos salieron a protestar este domingo en la Carretera del Morro, Santiago de Cuba a gritos de “Corriente y comida”, posteriormente, Bayamo y la localidad de Santa Marta, conurbada con Varadero, también se manifestó.

