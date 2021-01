LA HABANA, Cuba. – El régimen cubano liberó en la noche de este miércoles a los casi treinta artistas, periodistas independientes y activistas detenidos tras concentrarse pacíficamente frente a la sede del Ministerio de Cultura (MINCULT) en La Habana para exigir la libertad de la periodista Camila Acosta, la artista Tania Bruguera y la poeta Katherine Bisquet.

Luego de varias horas retenidos en la estación policial ubicada en Infanta y Manglar, en el municipio del Cerro, algunas de las víctimas de la represión ofrecieron sus testimonios a CubaNet.

“Yo estaba reportando en vivo cuando veo que Alpidio sale. Lo estaba presentando. Él no dijo nada. Creo que ni terminé de decir ministro de Cultura cuando me tira el manotazo y me quita el celular. El recuerdo que tengo es el de un tipo gordo, bien comido, frente a mí”, cuenta Mauricio Mendoza, reportero de Diario de Cuba.

“Después de eso vienen (los represores) y a Henry Eric y a mí nos suben (en una guagua) prácticamente juntos. Después subieron a los demás. Recuerdo que a Celia González y a Camila Ramírez Lobón las estaban maltratando y a Oscar Casanella un oficial lo amenazaba. Luego nos calmamos y cuando llegamos a la estación de Infanta y Manglar primero bajaron a las mujeres, luego a los hombres. Uno a uno nos subieron a una sala para interrogarnos”, declaró.

El propio Casanella dijo a CubaNet que la detención por parte de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y funcionarios del Ministerio de Cultura también fue muy violenta.

“Los esbirros me dieron piñazos en el tórax y en la cara y la tengo inflamada. A todas las personas las maltrataron mucho físicamente, con llave de estrangulación, incluso a las mujeres. Antes que a mí se llevaron a Héctor Luis (Valdés Cocho). En Infanta y Manglar nos quitaron los móviles, nos cacharon. A las mujeres les subieron la saya y las revisaron. Según lo que cuentan, fue desagradable”.

Detalla Casanella que uno a uno fueron interrogados por oficiales de la Seguridad del Estado de Villa Marista, y se encontraban también allí la teniente coronel del Ministerio del Interior Kenia María Morales Larrea, represora de Tania Bruguera, “mi represor Angelito que también estuvo en lo de San Isidro y el represor Camilo, toda la alta jerarquía de la Seguridad del Estado”.

El cineasta Mijail Rodríguez confesó: “el dolor del codo no me deja estirar el brazo izquierdo y me duele tragar de lo duro que me apretaron la garganta. No olvido el ensañamiento de aquel tipo, ni su cara de odio. Pero eso no es nada al lado de las imágenes de Solveig, Miry y Camila siendo brutalmente abusadas”.

De acuerdo con la poeta y miembro del movimiento 27N Katherine Bisquet, “el Ministro y el Viceministro (Fernando Rojas) dieron golpes también. De hecho, quien empezó golpeando fue Alpidio a Mauricio Mendoza. A Alfredo Martínez le partieron un dedo. Dicen que quien más golpes recibió fue Camila Ramírez Lobón. Fue todo muy horrible”.

Yunier Gutiérrez, colaborador en el medio independiente La Hora de Cuba, relata que pasada las cinco de la tarde los empezaron a liberar de uno en uno de la unidad policial. Sobre el enfrentamiento frente a la sede del Ministerio de Cultura lo describió como “tremendo”.

“Aquello fue de Alpidio Alonso tirando piñazos y todo. Sin embargo, creo que la parte buena de todo lo sucedido es que fueron ellos los que pusieron la violencia”, señaló el reportero.

Antes de congregarse frente a la sede del MINCULT algunos artistas y periodistas se reunieron en el Vedado, frente a un busto de José Martí, para rendirle homenaje por el 168 aniversario de su natalicio. La periodista Camila Acosta fue detenida cuando se dirigía al lugar, mientras que las artistas Katherine Bisquet y Tania Bruguera fueron apresadas a la salida de sus casas.

Precisamente, en la nueva declaración del 27N, los artistas insisten en el cese del hostigamiento, la represión, la censura, en el diálogo y en ser escuchados; y manifiestan que no renunciarán a las demandas solicitadas en la noche del pasado 27 de noviembre.

Tras los hechos ocurridos hoy, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se pronunció contra la agresión en público del Ministro de Cultura Alpidio Alonso, el viceministro Fernando Rojas y otros funcionarios contra los artistas, activistas y periodistas independientes que se plantaron de forma pacífica frente al MINCULT, y pidió además a la Unión Europea y a Estados Unidos que les sancionen por tales hechos.

Las instituciones y medios oficialistas han respondido a los acontecimientos violentos de hoy alegando que lo ocurrido fue una provocación de grupos contrarrevolucionarios y calificaron a los congregados frente al MINCULT como un “pequeño grupo de personas que se ha caracterizado por su actitud provocadora y su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses”.

Hasta el momento, todos los detenidos en las afueras del MINCULT ya están en sus casas. El último en ser liberado fue el rapero Maikel Castillo (Maikel Osorbo), al cual no se llevaron junto al resto de los detenidos. El artista ofrecerá mañana un concierto online.

La policía política mantiene vigilancia policial sobre los domicilios de la artista Tania Bruguera, las periodistas Iliana Hernández y Luz Escobar y los miembros del Movimiento San Isidro Michel Matos, Adrián Rubio, Anyell Valdés y Maikel Osorbo.

