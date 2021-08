LA HABANA, Cuba. — La reciente ley para la Mediana y Pequeña Empresa (Mipymes) no busca la liberalización económica, el destrabe de las fuerzas productivas y la prosperidad de los cubanos —como pudiera pensarse—, sino que es otra jugarreta de la dictadura castrista para reforzar sus controles sobre la sociedad y aumentar los beneficios y prebendas de la elite gobernante y sus más cercanos servidores.

Dicha marco legal, con reminiscencias feudales, determina que las pequeñas y medianas empresas no pueden tener más de 100 miembros, convertirse en sociedades anónimas ni acceder al mercado internacional si no es a través de la mediación de empresas del Estado.

Estas regulaciones, lejos de estimular, traban y ponen limitaciones absurdas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas privadas, condenándolas a no crecer y a ser raquíticos bonsais que, relegados a un segundo plano, trabajen en función de las empresas estatales.

Los mandamases castristas, mantienen testarudamente la apuesta por la empresa estatal socialista, la cual, pese a su proverbial ineficiencia y sonados descalabros, aspiran sea el motor impulsor de la economía cubana.

En lo que en su enrevesada jerga calificó como “reordenamiento empresarial” y “encadenamiento del sector estatal con el no estatal”, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, anunció que “las empresas estatales tienen ahora la posibilidad de convertirse en empresas filiales o Mipymes a partir de la separación entre la propiedad y la gestión”.

Aunque aseguran que todas, como parte de “un mismo modelo”, trabajarán en igualdad de condiciones, las Mipymes —que surgirán de las empresas estatales divididas o asociadas con particulares— arrancarán con ventaja en cuanto a licitaciones, locales, equipamiento, financiamiento, recursos y mercado.

Los mandamases, impidiendo la concentración de propiedades y riquezas, y, por ende, la acumulación de capital, siguen evitando que surja una clase media de pequeños propietarios que logre independizarse del Estado.

Solo a los más incondicionales servidores del régimen les está permitido enriquecerse. Por ello, no cualquiera podrá dirigir esas filiales productivas y de servicios paraestatales que serán las Mipymes. Al frente de ellas estarán personas de confianza del régimen: ex directores de empresas, ex oficiales de las FAR y el MININT, funcionarios retirados del aparato gubernamental, tronados “caídos para arriba” y otros paniaguados. Como ocurrió en Rusia y Nicaragua, ellos, secundando a los militares-empresarios de GAESA, conformarán la mafia triunfadora en la piñata.

Alejados de los intereses populares y con su lealtad comprada contribuirán a la continuidad del sistema. Pero tentados por la codicia, se corromperán y, cual pirañas, disputarán entre ellos. Cuando sientan amenazados sus privilegios y los bienes en usufructo concedidos por el Estado patrimonial, su fidelidad al régimen se verá puesta a prueba. Habrá que ver entonces lo que pasa.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

