Leopoldo Fernández Pujals: “Plantados era una de mis asignaturas pendientes”

MIAMI, Estados Unidos. ─ “Ha sido un camino largo, pero nunca es tarde si la dicha es buena”. Así definió la realización de la película Plantados su productor, el empresario hispano-estadounidense de origen cubano Leopoldo Fernández Pujals.

Sobrino de José Pujals Mederos, uno de los presos políticos plantados en cárceles del régimen cubano, Fernández Pujals reveló que el proyecto era un viejo sueño que tuvo su origen hace más de 20 años.

“La historia de la película Plantados comienza en el año 1996 (…) Ha tardado porque no encontrábamos a un guionista adecuado”, sostuvo el empresario, quien contó en exclusiva a CubaNet cómo rechazó guiones por considerar que se apartaban a la verdadera historia de los presos políticos.

Según Fernández Pujals, “los guiones anteriores eran o mentiras o no querían ponerle el cascabel al gato. No querían decir que Castro era malo. De la película”.

“Uno de los títulos que alguna vez nos propusieron fue ´Hombres mansos´”, un enfoque que, en su parecer, no hacía justicia con el sufrimiento de los reclusos en las tapiadas castristas.

La realización del filme tomó forma hace algunos años, cuando Fernández Pujals conoció del trabajo de Lilo Vilaplana, quien por aquel entonces ya había realizado la serie de televisión Leyendas del Exilio, un proyecto que resultó del agrado del empresario español y su equipo.

Fernández Pujals aseguró que la película está teniendo resonancia y que una prueba de ello es que ya ha circulado de forma clandestina en todo el mundo, hecho que, lejos de preocuparle, le entusiasma.

“Están pirateando la película en todo el mundo. A mi esto no me preocupa. Yo lo que quiero es que vean la película. Yo no he hecho la película para enriquecerme”, destacó.

“Plantados era una de mis asignaturas pendientes y así lo registré en mi libro, publicado en el año 2014. El libro está escrito para mi descendencia, para que conocieran de mis raíces cubanas, españolas. Quería que mis descendientes supieran como construí mi fortuna, que no fue ni robando ni ganándome la lotería”, añadió el empresario.

Nacido en La Habana el 12 de marzo de 1947, Fernández Pujals es el fundador de Telepizza, una cadena multinacional de origen español de pizzerías con presencia en varios países del mundo. Es considerada la mayor compañía de ese tipo fuera de Estados Unidos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.