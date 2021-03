Leopoldo Fernández Pujals: “Cuba está lista para un cambio de verdad”

LA HABANA, Cuba.- ‚Äú(…) el hombre siempre tiene dos hambres‚ÄĚ, la del pan y la del esp√≠ritu, seg√ļn refiere Onelio Jorge Cardoso en su cuento ‚ÄúEl caballo de coral‚ÄĚ. Para Leopoldo Fern√°ndez Pujals el pan est√° seguro hace m√°s de 40 a√Īos, pero su otra hambre, y su legado, inici√≥ con la pel√≠cula ‚ÄúPlantados‚ÄĚ, para la cual facilit√≥ 2 millones de d√≥lares de su fortuna.

La familia de Leopoldo Fern√°ndez Pujals se exili√≥ en 1960 cuando √©l ten√≠a apenas 13 a√Īos de edad. Al salir de prisi√≥n su t√≠o, Jos√© Pujals, despu√©s de cumplir 25 a√Īos como preso pol√≠tico ‚Äúplantado‚ÄĚ en Cuba, Leopoldo era ya un exitoso empresario en Espa√Īa. Despu√©s de 20 a√Īos anhelando producir una pel√≠cula sobre los vej√°menes que su t√≠o y cientos de presos de conciencia padecieron en Cuba, le lleg√≥ la oportunidad con ‚ÄúPlantados‚ÄĚ, pel√≠cula dirigida por Lilo Vilaplana, que gan√≥ el Premio del P√ļblico en el reci√©n concluido Festival de Cine de Miami.

¬ŅPor qu√© apoyar, financiar esta pel√≠cula ‚ÄúPlantados‚ÄĚ? ¬ŅQu√© importancia tiene este filme en el actual contexto cubano?

La historia de la pel√≠cula ‚ÄúPlantados‚ÄĚ comienza en el a√Īo 1996, cuando ya yo hab√≠a sacado la compa√Ī√≠a Telepizza a bolsa. Me encontraba con dinero suficiente para apoyar a un grupo reducido de ‚Äúplantados‚ÄĚ hist√≥ricos, uno de ellos era mi t√≠o, otro era Mario Chanes de Armas, Ernesto D√≠az Rodr√≠guez y √Āngel de Fana. Yo les estaba apoyando para que pudieran viajar por el mundo y contar los horrores que hab√≠an pasado en las c√°rceles, y nos encontramos con que muchas veces las personas que iban a escuchar eran 10 o 15. Entonces dije: tenemos que dar a conocer la vida de ustedes, el sufrimiento del pueblo cubano por otra v√≠a; y empezamos a buscar a un guionista. Llev√°bamos ya cuatro guionistas, desde el a√Īo 1997 en adelante, un franc√©s y tres norteamericanos, pero ninguno de ellos, como dec√≠a mi t√≠o, quer√≠a ponerle el cascabel al gato, o sea, no quer√≠an poner a Fidel Castro como el malo de la pel√≠cula. Recuerdo al franc√©s decir: es que Fidel Castro era mi √≠dolo cuando yo era un adolescente, c√≥mo voy a criticarlo ahora.

Ha sido un camino largo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que, hoy d√≠a, Cuba est√° lista para un cambio de verdad. La canci√≥n ‚ÄúPatria y Vida‚ÄĚ est√° resonando mucho, la pel√≠cula est√° resonando mucho, sobre todo en el exilio, en Miami, y por todos lados, est√°n pirateandola en todo el mundo, lo cual a m√≠ no me preocupa si yo lo que quiero es que vean la pel√≠cula, yo no he hecho la pel√≠cula para enriquecerme.

Ha tardado, pero ha tardado porque no encontr√°bamos a un guionista adecuado hasta que un d√≠a, despu√©s de que Lilo Vilaplana hab√≠a hecho varios (cap√≠tulos de la serie) ‚ÄúLeyendas del exilio‚ÄĚ, √Āngel de Fana y Ernesto D√≠az Rodr√≠guez me dicen: creo que hemos encontrado a alguien que puede hacer la pel√≠cula. Entonces viaj√© a Miami, nos presentaron, y media hora despu√©s nos dimos la mano y le dije: empieza.

Mencionaba que hab√≠an encargado varios guiones antes hasta que dieron con este que era el que satisfac√≠a sus inquietudes. ¬ŅQu√© es lo que diferencia a este gui√≥n de los anteriores?

Los anteriores eran, o mentiras, porque era Hollywood, o no le quer√≠an poner el cascabel al gato, es decir, no quer√≠an decir que Castro era malo. Recuerdo que el t√≠tulo de la pel√≠cula del gui√≥n que escribi√≥ el franc√©s ‚ÄĒsolo fueron dos p√°ginas para llegar a un acuerdo con √©l o no, no llegamos al acuerdo‚ÄĒ era ‚ÄúHombres mansos‚ÄĚ, porque se encontr√≥ con que no ten√≠an ning√ļn rencor, porque la verdad es que cuando te tiras 25, 26, 27 a√Īos en presidio y siete u ocho a√Īos de esos en solitario, en las tapiadas, te conviertes como en un santo, solo te tienes a ti mismo para poder conversar. Recuerdo que alguien le pregunt√≥ a mi t√≠o, despu√©s de que vino a una conferencia en Madrid, ‚Äú¬Ņc√≥mo usted aguant√≥ tanto tiempo?‚ÄĚ Mi t√≠o meti√≥ la mano en su bolsillo, sac√≥ el rosario y le dijo: mi fe en Dios. Cu√°ntas veces no habr√° rezado √©l el rosario en ocho a√Īos en las tapiadas, en (la prisi√≥n de) Boniato.

√Āngel de Fana ha dicho en varias ocasiones que usted consideraba que esta pel√≠cula era su asignatura pendiente, es decir, era un anhelo de hace much√≠simos a√Īos que pudieron materializar‚Ķ

Hasta lo tengo en un libro que escrib√≠ sobre mi vida en el a√Īo 2014 (‚ÄúApunta a las estrellas y llegar√°s a la luna‚ÄĚ) y resulta que puse ah√≠ lo de una asignatura pendiente. La verdad es que el libro fue escrito en gran parte para mi descendencia, yo quer√≠a que mi descendencia supiese algo de mi familia, de mis antepasados, de mis ra√≠ces cubanas, de mis ra√≠ces espa√Īolas; y quer√≠a explicarles c√≥mo llegu√© yo a hacer fortuna, que no fue ni robando ni gan√°ndome la loter√≠a, fue con conocimiento, aprendizaje, horas, d√≠as, a√Īos de dedicaci√≥n, hasta que por fin di con un producto que lleg√≥ a Espa√Īa en el momento correcto. Fue una idea principalmente para mis hijos, pero cuando termino el libro, la versi√≥n solo en espa√Īol, ya ten√≠a norteamericanos amigos m√≠os que quer√≠an leerlo, entonces tuve que traducirlo al ingl√©s y eso me oblig√≥ a lanzarlo al p√ļblico.

Pero la asignatura pendiente gorda que me queda ahora es la misma que tienes t√ļ: la libertad de Cuba.

Despu√©s de haber tenido tanto √©xito en el mundo, un √©xito que, de alguna manera, le negaron en Cuba, pues usted vive en el destierro desde los 13 a√Īos, ¬Ņpor qu√© volver al tema Cuba?, ¬Ņpor qu√© recurrir a rescatar esta parte de la historia que abarca la pel√≠cula?

He de ser agradecido, ser bien nacido. Tengo mambises por el lado de mi madre, por el apellido de Mederos y Caba√Īas. Despu√©s mi t√≠a abuela, Elena Mederos, dedic√≥ toda su vida a los pobres, fund√≥ el Liceo en Cuba, y a ella, b√°sicamente por su trayectoria social, la nombraron ministra (de Bienestar Social en Cuba) en el primer gobierno de Fidel Castro. Dur√≥ seis meses, se dio cuenta de que eso iba por mal camino, que Castro era un mentiroso.

Entonces, mi madre, de apellidos Pujals y Mederos, era arquitecta y fue profesora de la carrera de Arquitectura de la Universidad de La Habana desde el a√Īo 1940 aproximadamente, hasta que lleg√≥ a ser subdecana de la Universidad en el a√Īo 1959, cuando entr√≥ Fidel Castro. Despu√©s, por el lado de mi padre, de apellidos Fern√°ndez Centuri√≥n, Centuri√≥n era un coronel que se cas√≥ con Francisca Maceo, quien era sobrina de Francisco Maceo Osorio, un revolucionario de la guerra de 1868 que quer√≠a la libertad de Cuba; el incendio de Bayamo empieza por la farmacia de uno de los Maceo.

Por los dos lados, cuando yo era ni√Īo, siempre escuch√© haza√Īas del pasado de la familia.

Usted proviene de una √©poca en la que las dictaduras se desafiaban de manera violenta, muchos de los presos pol√≠ticos ‚Äúplantados‚ÄĚ fueron a prisi√≥n por alzarse en armas contra el comunismo, contra el castrismo. Sesenta y dos a√Īos despu√©s ha cambiado el contexto, estamos en un momento en el que no est√° Fidel Castro, Ra√ļl Castro est√° por retirarse, y hay muchos de esta nueva generaci√≥n de personas que enfrentan a la dictadura que est√°n hablando de di√°logo con el poder. ¬ŅC√≥mo usted ve, analiza o valora estas circunstancias?

La libertad de Cuba tiene que llegar a través de una forma digna. Dialogar con unos asesinos no nos va a llevar por buen camino a la larga. Yo sí creo que la libertad de Cuba debe venir de la forma menos violenta posible. Lo idóneo, para mí, sería que el pueblo entero saliera a la calle y que el régimen no tenga otra cosa que hacer que lo mismo que hizo (Fulgencio) Batista: montarse en un avión e irse de la Isla.

¬ŅUsted opina entonces que la v√≠a ser√≠a esa, lograr una movilizaci√≥n general del pueblo?

Eso sería lo idóneo porque creo que no matarían a millones de personas, ni a uno. Todos ellos ya tienen mucho dinero fuera del país, no tienen necesidad de quedarse en Cuba para enriquecerse más; consecuentemente, esta es una vía.

¬ŅQu√© aconsejar√≠a entonces a esta nueva generaci√≥n de cubanos, fundamentalmente j√≥venes, que dentro de Cuba se enfrentan a la dictadura?

Que el primero que se rinde, pierde.

Su √©xito ya muchos lo conocen, ¬Ņqu√© le queda por hacer en esta vida a Leopoldo? ¬ŅLograr la libertad de Cuba, como me dijo antes?

Esa es una de ellas, me encantar√≠a cerrar los ojos por √ļltima vez y saber que Cuba es libre, soberana e independiente, bajo la Constituci√≥n de 1940, la √ļltima legal que existe.

¬ŅVolver√≠a usted a Cuba? ¬ŅInvertir√≠a en una Cuba libre? ¬ŅAyudar√≠a a reconstruir el pa√≠s?

Una vez un amigo me preguntó por qué yo no invertía en Cuba y le dije que eso sería como ser parte de un capitalismo sanguinario.

En una Cuba libre, sí lo haría. Así es.

¬ŅY usted se va a quedar en Cuba, cuando sea libre?

Yo estoy viviendo en Cuba, en dictadura, y estoy luchando porque Cuba sea libre y por supuesto que voy a seguir viviendo en Cuba, aunque los dictadores quieren por todos los medios echarme de mi país pero, hasta ahora, no lo han logrado.

Pues mantente firme y cualquier apoyo que necesites de mi parte puedes comunicarte con los ‚Äúplantados‚ÄĚ, que normalmente se comunican conmigo.

Muchas gracias.

Encantado. Y saludos a todo el pueblo de Cuba.

