MADRID, España.- En la calle Jaime Hermida de Madrid, tiene su sede Acciones por la Democracia (AxD), plataforma dirigida por el activista cubano residente en España, Lázaro Mireles Galbán, y dedicada a generar espacios cívicos que visibilicen la realidad de Cuba.

Según relató Mireles a CubaNet, la decisión de crear Acciones por la Democracia surgió tras una manifestación internacional “por los prohibidos” convocada por Eliéser Ávila en 2018.

“Desde el 2016, año en que había muerto el dictador Castro, el trabajo de la disidencia en España estaba un poco apagado, y aquella manifestación fue una buena oportunidad para reagruparnos. El 26 de enero de 2019 realizamos en Madrid una protesta muy emotiva a la que asistió mucha gente”, cuenta el activista.

“A partir de ahí, muchos nos quedamos con la idea de seguir promoviendo acciones para denunciar al régimen de la Isla, y decidimos crear una plataforma que apoyara a los movimientos que ya existían y que tuvieran iniciativas que nos pudieran llevar al camino de libertad que buscamos para Cuba”, explica Mireles.

Fue así como nace AxD que, aunque se registró en España, en su inicio ya contaba con 10 coordinadores en distintos países.

A partir de su creación y desde la sede, denominada SOS Cuba-Madrid, la organización se ha dedicado a luchar contra la injerencia del castrismo, con el apoyo de fuerza voluntaria, sin aplicar a subvenciones y gracias a la dedicación de muchas personas comprometidas.

“En dependencia de nuestro tiempo libre vamos coordinando la programación de la sede. Y vamos trabajando de manera espontánea, coordinando eventos, conversatorios, marchas… y todo lo comunicamos a través de nuestro sitio web y las redes sociales”, explica el activista.

Principales Acciones

Además de convocatorias, se realiza en SOS Cuba “un trabajo de mucha metodología”, con el asesoramiento de un equipo de jurídicos.

Al respecto Mireles explicó: “Hemos presentado ya 5 Propuestas no de Ley (PNL) que se han discutido en el Congreso de los Diputados en Madrid. Estamos continuamente denunciando temas de vital importancia como es el intento de derogar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) de la Unión Europea hacia Cuba, así como de acabar con la esclavitud que más de 300 empresas europeas practican en nuestra Isla, porque el trabajo esclavo debe terminarse”.

“Estamos continuamente pidiéndoles a las instituciones que visibilicen la cruda realidad que vive el pueblo cubano, como es el caso de las más de 600 personas que el régimen mantiene encarceladas actualmente. Hay que condenar al régimen de La Habana por esos crímenes”, agregó.

Desde SOS Cuba también se desarrolla un fuerte trabajo social, como es el apoyo a las comunidades migrantes, a las que se brinda asesoría jurídica cuando llegan, se les ayuda en la búsqueda activa de empleo, de información, de integración.

“Hay gente que se siente muy sola y que viene de un trasfondo complicado porque llegas de un país que acribilla tus derechos como ser humano y aquí tienes que sentirte arropado por alguien. Y eso es lo que hacemos”, expresó el opositor.

Cuentan además con un proyecto de recogida y entrega de ropa para quienes más lo necesitan y un corredor humanitario que nació el 20 de marzo de 2021.

Según explicó Mireles, en estos proyectos colabora un equipo de voluntariado muy comprometido que a veces trabaja hasta en la madrugada, y gracias al cual se ha logrado enviar a Cuba más de 3 toneladas de medicamentos y de insumos.

Vínculo con países que padecen una realidad similar

Una de las principales iniciativas de Acciones por la Democracia ha sido el proyecto de integración hispanoamericana. SOS Cuba ha desarrollado una labor conjunta con naciones que, al igual que Cuba, viven bajo regímenes totalitarios, como Venezuela, Bolivia, Perú y, fundamentalmente, Nicaragua.

“Trabajamos juntos en aquello que nos une, como punto de inflexión para que todos nos vayamos encontrando y vaya creciendo nuestro trabajo hacia la restitución de la democracia y para llevar el mensaje de que no se repita o se sigan extendiendo en estas naciones lo que hemos vivido en Cuba. Además de las denuncias, trabajamos en las raíces, tradiciones y en la cultura de nuestros países”, explicó Lázaro Mireles.

“Les hemos abierto las puertas de la sede y ya no es solo SOS Cuba, es también SOS Nicaragua, SOS Bolivia…, SOS Hispanoamérica”, puntualizó.

Durante la conversación con Lázaro Mireles estuvieron presentes Araceli Sauceda y Luis Blandón, ambos de la directiva de SOS Nicaragua; quienes coincidieron en que es momento de alianzas, de no ser indiferentes y de continuar denunciando los crímenes de lesa humanidad que comenten las dictaduras.

Sobre esta unión Aracely Sauceda señaló que “es una manera de arroparse en conjunto”.

“Hacer estos vínculos por lo que sientes es lo que te anima a salir a la calle. Tenemos una meta en común: acabar con las dictaduras en América Latina, y lo hacemos desde aquí, donde hay una democracia y podemos manifestarnos. Vamos a seguir alzando la voz por todos los que están privados de libertad en nuestros países”, aseguró Sauceda.

La activista relató que el día 10 de julio de 2021, previo a las protestas pacíficas que se dieron en toda Cuba, la oposición nicaragüense y la oposición cubana residente en Madrid se encontraban juntos en un plantón en la plaza Jacinto Benavente.

“No sabíamos que esa noche sería de vela y que al día siguiente íbamos a amanecer otra vez demandando esa justicia que nos merecemos, otra vez junto al dolor de Cuba”, agregó.

Consideró además que Nicaragua vive bajo un régimen dictatorial producto de la injerencia castrista y que esta experiencia para ningún país ha traído consecuencias agradables, sino pobreza y violación de los Derechos Humanos.

Por su parte, Luis Blandón destacó que con la unión “retoman la denuncia a las problemáticas por las que habían estado luchando de manera independiente, pero que no habían tenido la oportunidad de converger para poder impulsar iniciativas en conjunto”.

“Esto permite visibilizar con mayor fuerza los problemas que tenemos en común, como es el encarcelamiento de los presos políticos en nuestros países, la vulnerabilidad de los Derechos Humanos, la falta de libertad de expresión; y así nos enfocamos en cómo podemos seguir organizándonos de manera conjunta para desafiar a estos regímenes autoritarios que nos han llevado al exilio”, manifestó.

“Creo que Lázaro ha venido a abrir esta oportunidad. No es lo mismo cuando vamos a un plantón de Nicaragua y sentimos el acompañamiento de otros países y viceversa. Así incidimos más fuerte y de una manera más clara. Estas acciones terminan transmitiendo esperanza. No podemos subestimar la incidencia por muy pequeña que sea la acción. Somos las voces de las personas que no pueden elevarla en nuestros países”, consideró Blandón.

Finalizando la entrevista, Mireles destacó que “hay que tener mucho compromiso, mucha valentía para enfrentar la separación de tu familia, de tu tierra, porque lo que haces te convierte en un prohibido, porque no puedes regresar a tu país”.

“Me enorgullece muchísimo el trabajo que hacemos. Cada día le ponemos pasión y energía para que esto sea posible. El único día que vamos a descansar es el día que en nuestros países brille al fin la luz de la esperanza y de la vida digna que se merece toda nuestra gente”, concluyó.

