LA HABANA, Cuba. – Las denuncias debido al aumento y acumulación de pacientes con COVID-19 en el Hospital General Docente “Roberto Rodríguez Fernández”, de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, continúan incrementándose.

Un video facilitado por una paciente con coronavirus, quien solicitó condiciones de anonimato a CubaNet por temor a represalias, muestra a los enfermos acostados con sueros en las sillas de espera del hospital, donde no hay disponibilidad de camas para atenderlos.

La autora del video comenzó con síntomas de COVID-19 el pasado 1ro de julio y a partir de esa fecha permaneció cuatro días en el centro hospitalario “durmiendo en los asientos duros”. Lo único que hicieron los médicos ―dice― fue ponerle sueros porque “no había ni una duralgina para la fiebre”.

“El día 1ro comencé con fiebre, dolor de cabeza y vómitos y me llevaron a hacerme la prueba en el Policlínico Sur, que es donde realizan el PCR y el test rápido. Este último me da positivo; me dejaron buen rato en una camilla porque no podía ni con mi alma y más tarde me trasladaron en una guagua para el hospital”, cuenta.

Pese a patologías de riesgo como hipertensión, cardiopatía, hipertiroidismo y gastritis crónica, al cuarto día de permanecer en el hospital en un asiento de salón de espera, aguardando mejor atención, la paciente decidió arriesgarse e ingresar en su propio domicilio.

“Yo no aguantaba más y le dije a una doctora que me iba a ir; ella me respondió que si lo hacía tenía que firmarle un papel porque era responsabilidad mía. Le dije que la responsabilidad era de ella porque yo llevaba cuatro días allí tirada y nadie se preocupaba por mí. Esperé que se hiciera de noche para salir y fui para mi hogar”, contó.

A pesar de que la mujer conocía las consecuencias (que podrían ser fatales) de sobrellevar el virus en su casa, sintomática, asegura que prefirió arriesgarse pues “la situación en el hospital es caótica”.

“Muchas personas que llevaban durmiendo en los asientos más días que yo y que estaban mal se fueron para su casa. Algunas se tiraron afuera con toallas porque no querían estar adentro y fue entonces que el director (de la institución médica) comenzó a mandar a algunos pacientes para centros de aislamiento por el colapso del hospital”.

Pese a que un equipo de médicos y especialistas del Hospital Naval “Luis Díaz Soto”, de La Habana, llegó al “Roberto Rodríguez”, de Morón, a finales de junio para reforzar la atención a pacientes contagiados con la COVID-19, el colapso de los servicios sanitarios en el centro hospitalario no pudo ser evitado.

En esa misma fecha, Omar Ortega, un camillero del hospital que fue detenido recientemente, denunció y alertó a través de una directa de Facebook el inminente colapso del centro médico mientras mostraba a pacientes que dormían sobre las sillas y los bancos.

No obstante, el régimen cubano no solo se niega a reconocer la debacle en los centros hospitalarios y de aislamiento de pacientes infectados con coronavirus, sino que también oculta los verdaderos datos de contagiados y fallecidos por el virus, enmascarando estos últimos con otras enfermedades, de acuerdo con medios y fuentes independientes.

Según los últimos datos oficiales, a lo largo de este 7 de julio Morón reportó 60 nuevos casos de COVID-19 (57 contactos de casos confirmados y 3 importados). Es el segundo municipio avileño, después del propio Ciego de Ávila, con más casos confirmados.

Recientemente, la activista por los derechos humanos Dairis González Ravelo compartió en su perfil de Facebook un video de la morgue del hospital de Morón, en el que se apreciaban la acumulación de cadáveres en el pasillo.

Mientras, la Fundación de Derechos Humanos en Cuba pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos un canal de ayuda humanitaria (donación de medicinas y alimentos) debido a la compleja situación epidemiológica que atraviesa la Isla.

En Matanzas, la provincia que afronta la peor crisis sanitaria en la actualidad, los trabajadores de Salud también han denunciado el colapso del sistema hospitalario, así como la carencia de medicamentos, camas y hasta camillas para recibir a los pacientes.

Precisamente, el Gobierno cubano envió a esa provincia más de 500 profesionales de la medicina para apoyar a los sanitarios locales.

A pesar de la crítica situación epidemiológica en todo el país, específicamente en el municipio avileño de Morón y en la provincia de Matanzas, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, aseguró en una reciente reunión en territorio matancero que se mantendrían los vuelos provenientes de Rusia, pese al incremento exponencial de casos de coronavirus en el territorio.

