MIAMI, Estados Unidos. – El 11 de julio de 2021 (11J), mientras miles de cubanos habían salido o estaban saliendo a las calles para protestar contra el régimen de la Isla y pedir cambios, el gobernante Miguel Díaz-Canel compareció en televisión nacional y dio la orden para reprimir a quienes se manifestaban pacíficamente: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, dijo.

Su llamado a la guerra civil crispó a toda Cuba y a la comunidad internacional. De inmediato, el régimen lanzó a las calles a grupos paramilitares ―conocidos como “brigadas de respuesta rápida”―, a sus Boinas Negras (fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias), agentes de la Seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

A un año exacto de las protestas, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo Justicia 11J analizaron las respuestas del Estado cubano contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021 y describieron patrones represivos registrados a lo largo del país y a través del tiempo.

Tras la comparecencia en vivo de Díaz-Canel “miles de manifestantes fueron reprimidos con abuso de la fuerza, violencia y armas de fuego”, recuerdan ambas organizaciones en el informe “Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”.

El informe también recuerda que los agentes de la PNR reprimieron “con palos, gas pimienta y balas de goma. Videos difundidos registran disparos contra población civil con balas reales”.

Mientras, en la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, la Policía y los Boinas Negras ingresaron armados a los barrios, con carros y autobuses blindados. Videos y reportes, mayormente en la capital del país, mostraron golpes con palos, disparos y detenciones a personas que se encontraban en sus viviendas, precisan Cubalex y Justicia 11J.

Durante las jornadas represivas, al menos dos personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Se trata de Diubis Laurencio Tejeda, quien fue ultimado el 12 de julio, mientras se manifestaba en el barrio La Güinera, en La Habana; y Christian Barrera Díaz, en Cárdenas, Matanzas, quien falleció, según informaron las autoridades policiales, en una persecución por intento de salida del país en el contexto de la represión de las protestas, y quien había sido reportado como desaparecido desde el 12 de julio.

No obstante, las dos organizaciones han podido verificar los casos de otras cuatro personas que recibieron disparos durante las protestas. “Existe documentación audiovisual que muestra que hubo más heridos por disparos durante las protestas en el municipio Diez de Octubre, pero no se ha podido confirmar la identidad de ninguna víctima. Las autoridades cubanas no han brindado información oficial al respecto”, indica el informe citado.

Aunque el Estado tampoco ha publicado las cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas del 11J, Justicia 11J y Cubalex llevan un registro de personas detenidas.

“Las cifras de detenidos han ido aumentando de manera gradual, en la medida en que los familiares de las personas que han sido privadas de su libertad, o las personas en contacto con estas, han notificado, de manera confidencial o pública, las informaciones al respecto”, reconoce el informe.

Hasta hoy, las dos ONG registran 1 484 detenciones y 701 personas que continúan en prisión.

