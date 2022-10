MIAMI, Estados Unidos. – Barbie Perales, colega del Miami Dade College, me ha llamado para hacerme una propuesta que difícilmente pueda rechazar: fungir como maestro de ceremonias del evento principal que realiza cada año el grupo Voices of Miami; en este caso, sobre la presencia que ha tenido la ópera en el séptimo arte.

El concierto Opera Cinema era todo un desafío considerando que mi melomanía es puramente impresionista; pero también me pareció atinada la convocatoria porque tal vez lo más parecido al cine, antes de que existiera, fue la ópera. Enseguida me vino a la mente una persona entrañable: el tenor Armando Pico, quien no faltaba a las presentaciones de cine cubano que yo organizaba precisamente en el College, en los tempranos años 90, a mi llegada al exilio.

Conversar con Armando, conocer su amor por Cuba, donde había sido una figura capital del bel canto, fue un privilegio que me confirmó la magia del cine para mantenernos unidos en una necesaria, pero lamentablemente postergada conversación nacional.

Antes de responderle a Barbie no recurrí a ninguna fuente histórica, sino que hice un recorrido sentimental por algunas de las películas que me han motivado, donde momentos operísticos figuran de manera prominente o en su propia hechura estilística.

La primera vez que vi “Rocco y sus hermanos”, de Luchino Visconti, sin saber aún que el director era una figura cenital de la ópera en Italia, me pareció que, por momentos, estaba disfrutando del melodrama consustancial al género.

La muerte de Nadia ―protagónico de Annie Girardot― y el abrazo de dos de los hermanos, interpretados por Alain Delon y Renato Salvatori, respectivamente, al saber de la pérdida de una mujer que ambos amaban, expresa cuán comprometida está la estética de Visconti con la ópera. El inolvidable tema de Nadia, compuesto por Nino Rota, manifiesta la incertidumbre y tristeza de un personaje trágico, que bien pudiera vivir en la Scala de Milán.

Acepté el desafío de Opera Cinema, espectáculo exhaustivo con momentos emblemáticos de la ópera en el séptimo arte, y le propuse a sus creadoras solo tres que simbolizan las posibilidades infinitas de esta analogía cultural.

Primeramente sugerí al maestro Alfred Hitchcock, sin duda uno de mis directores preferidos, porque en la secuencia cumbre de “El hombre que sabía demasiado”, no se conformó con tomar prestado un momento operático determinado; sino que mandó a componer una cantata específica para la cronometrada y tensa secuencia del atentado en el teatro Royal Albert Hall, durante un concierto. La película tiene dos versiones: una del año 1934 (inglesa) y otra de 1956 (americana), que se utilizará para el espectáculo; ambas imbuidas de la magia del llamado mago del suspense.

Luego se me ocurrió optar por una secuencia cinematográfica donde predomina el rasgo épico de la ópera. Francis Ford Coppola ideó un referente extraordinario con el uso de la “Cabalgata de las Valquirias”, de Richard Wagner, durante el ataque de helicópteros en sustitución de caballos, donde combina violencia y belleza en su no menos operática “Apocalypse Now” (1979).

Con anterioridad, D.W. Griffith había utilizado la pieza en “Nacimiento de una nación” (1915), y el gran Federico Fellini le dio presencia memorable en “8½” (1963).

Mi tercera y última selección no podía excluir una película que nos hizo soñar con la libertad creativa, la batalla entre mediocridad y justicia, en medio de la cerrazón castrista de los años 80: “Amadeus” (1984), del admirado director checo Milos Forman. Tantas emociones y significados se manifiestan en esta suerte de revitalización biográfica del genio Mozart, como si fuera una celebridad roquera. Cuánto alivio y esperanza trajo a nuestra desdicha.

Voices of Miami fue creada en el 2017 por talentosas profesionales de la música clásica en sus diversos géneros: Greisel Domínguez, Marilin Cruz y Aimée Fiuza. Han montado, entre otras obras, “La Traviata”, de Verdi, “Carmina Burana”, y “El Mesías”, de Händel.

El nuevo espectáculo, Opera Cinema, incluye la muestra en pantalla de los momentos cinematográficos a los cuales aluden las piezas musicales. Además de la selección que les sugerí, el concierto cita la presencia dramatúrgica de la ópera en películas como “El Padrino”, “Filadelfia”, “Moonstruck”, “Room With a View” y “Heavenly Creatures”, entre otras.

Opera Cinema subirá a escena el sábado 15 de octubre en el Sanctuary of the Arts Theater, de Coral Gables.

