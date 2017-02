La huelga silenciosa de los ‘boteros’

LA HABANA, Cuba.- Ya comenzó la huelga a la que están siendo convocados los ‘boteros’ el próximo 27 de febrero, a través del portal Revolico.com. Cuentan con el apoyo de la población que utiliza este tipo de transporte, y se inició dos días después que el gobierno redujera a 5 pesos los precios del pasaje de los particulares que poseen la licencia de Operación del Transporte.

El pensamiento unánime hizo brotar la protesta, imposible de llevar a cabo debido a la vigilancia de un sistema policiaco con experiencia represiva. Sin organización previa, debido a la falta de un sindicato laboral que los represente, los ‘boteros’ adoptaron varias respuestas como forma de agravar la crisis del transporte en la capital.

La más significativa es la ausencia de su servicio en las calles habaneras. Otro número significativo de ‘almendrones’ recorren las rutas sin detenerse a la espera de una señal que los detenga para hacer un viaje basado en la oferta y demanda.

Héctor, taxista de la ruta Habana Vieja Habana-Playa, desconoce la convocatoria a la huelga pero explicó a CubaNet su forma de protestar. “Mi licencia operativa es de oferta y demanda, ¿verdad? Bueno pues eso es lo que yo voy hacer a partir de ahora. Paro para llevar al pasajero, claro, si me conviene lo que va a pagar (…) Ahora el carro se maltrata menos y gasto menos petróleo”, dice.

Este modo de operar encarece espantosamente el servicio. Ahora un recorrido de 10 pesos desde Prado y Neptuno, en La Habana Vieja, hasta Línea y G, Vedado, puede costar de 70 a 100 pesos, según pudo constatar este mismo reportero durante el ajuste de un viaje con uno de estos choferes.

Otra de las respuestas manejadas dentro del ambiente de los transportistas es pasar a la ilegalidad. Un taxista entrevistado, al que no se identifica para proteger de cualquier represalia, declaró a CubaNet: “Antes de sacar la licencia, ‘boteaba’ ilegal y era mejor; solo tenía que pagar algo a los policías, a los inspectores, que al final están llenos de necesidades igual que todo el mundo”.

Apoyo popular

Los límites establecidos por el gobierno de los tramos intermedios que deben cobrarse a 5 pesos son indescifrables. Los pasajeros deberán tener un conocimiento pleno de la ruta para no equivocarse en la ubicación del punto del viaje a partir del cual el pasaje se eleva a 10 pesos. Esta ventaja es asumida por los boteros para continuar cobrando la tarifa antigua, a merced del desconocimiento. No obstante, ante la crisis del transporte capitalino provocada por la medida gubernamental, los pasajeros están dispuestos a continuar pagando el precio vetado, 10 pesos.

Carlos, taxista que cubre la ruta de Guanabacoa, se siente aliviado por el apoyo de la población.

“A mí me dice la gente que van a seguir pagando lo mismo (10 pesos) (…) Hasta ahora todos me dicen que no están de acuerdo con la rebaja de precio, que es un abuso”.

Una joven que viajaba en un taxi comentó por qué consideran la medida injusta. “Ellos (los taxistas) tienen el derecho a cobrar lo que quieran (…) La licencia está cara, el petróleo esta caro. Cinco pesos hasta un lugar determinado no les va a dar la cuenta para nada”.

Los transportistas alegan que el precio de mantenimiento de los autos, generalmente de la década del 50, es “excesivamente caro”.

Uno de los taxistas de la piquera del parque ‘El Curita’, en Centro Habana, detalló precios de mantenimiento: “Un filtro de petróleo me cuesta 10 dólares, una goma para el carro me sale en 120 dólares, así que imagínate cinco; el litro de petróleo está a dólar”.

Otra vuelta de rosca

Las piedras del río de regulaciones que ahoga a los ‘boteros’ indican con su ruido que la situación puede empeorar. Los taxistas entrevistados para este trabajo aseguraron que no se sorprenderían si en un futuro no muy lejano se les notificara la obligatoriedad de trabajar en una sola ruta. Armando Batista, chofer de la ruta de Parque de la Fraternidad-Santiago de las Vegas, dijo a CubaNet que la información proviene de los inspectores de transporte.

“Me dijeron que van a enumerar las rutas (…) Nos van a preguntar qué ruta vamos a trabajar, le ponen un sello al carro y no te puedes salir de ahí”.

CubaNet indagó con un inspector de la Dirección General de Transporte, quien dijo conocer sobre la medida pero no estar informado sobre su implementación.

“Hubo un estudio en la línea de Boyeros para limitar a quienes trabajaban en ella, pero eso nunca se materializó (…) Sí se ha manejado la posibilidad de poner pegatinas de colores en los parabrisas de los taxis para identificar la zona donde ofrecen servicio”, dijo.

De ser cierto, el nuevo apretón atentaría contra la letra de la Licencia Operativa Interprovincial con la que trabajan los ‘boteros’. La disposición del Reglamento del Transporte por Cuenta Propia establece la autorización para ofrecer servicio dentro de los límites del territorio nacional.

Roberto I., residente en el poblado de Quivicán, provincia Mayabeque, fue multado por los inspectores de transporte mientras prestaba servicio en La Habana y ahora narra su experiencia.

“Dicen que no puedo botear en La Habana (…) entonces le dije a la inspectora de transporte que iba a conseguir una dirección en La Habana para sacar la licencia por aquí y me dijo que no lo hiciera porque, por el momento, la entrega de licencias (Operación de Transporte) estaba suspendida”, explicó.