LA HABANA, Cuba. ─ Autoridades de La Habana amenazan con desalojar a una madre y a sus cuatro hijos menores por irrumpir de forma ilegal el pasado jueves en una vivienda a medio construir en el municipio de Diez de Octubre.

“El Intendente de Diez de Octubre me dijo ahora que salga por mi propio bien, que por lo menos busque alguien que me deje estar en su casa, aunque sea por un mes, que él va a dar solución a mi problema. Pero yo conozco esas soluciones, son soberanas, son espera a ver”, denunció Yuleisy Rodríguez Chaple.

Según explicó la madre, el inmueble en el que se introdujo lo están construyendo hace tiempo y forma parte de la construcción en un local estatal de un grupo de viviendas que, supuestamente, serán entregadas a la población.

“Él dice que me tiene que sacar de aquí porque es un compromiso que tienen hace dos años con dos familias cancerosas. Hace dos años… ¿y yo cuántos años hace que estoy pidiendo esto? Pero, además, todo forma parte de las mentiras que este funcionario está acostumbrado a decir”, confesó la mujer.

En ese sentido, explica que este mismo funcionario la ha engañado en varias ocasiones y que, incluso, se ha burlado de ella. Le ha prometido locales y nunca se los ha entregado luego de que, supuestamente, habían sido aprobadas las entregas.

“El Intendente me ha engañado. En una ocasión en su oficina me dijo que me iba a dar un local que era una carpintería que queda en (la calle) Infanzón y Concha. Al final todo fue mentira (…) Después tuvo hasta la indecencia de llevarme a mí y a otras dos madres desesperadas a otro local, que lo vimos y todo, pero jamás en la vida me dio nada. Lo que hacen es burlarse de la situación de nosotras las madres necesitadas”, aseguró.

En reciente entrevista ofrecida a CubaNet, Rodríguez Chaple denunció que este mismo funcionario le había asegurado que, a pesar de su situación de vivienda, el gobierno no le daría ayuda por haber contado su historia.

“Considero que fue una burla. El Intendente de Diez de Octubre se burló en mi cara de lo que estoy pasando y me dijo que por lo que hice no me van ayudar, que no le interesa mi situación (de vivienda)”, aseguró la mujer en aquella entrevista.

En los últimos tres años, Rodríguez Chaple ha solicitado la atención del gobierno debido a su hacinamiento en casa de su exsuegra y a los problemas de salud de tres de sus cuatro hijos. Sin embargo, lo único que han hecho las instituciones oficiales es “pelotearla”.

“Ya llegó el carro con el director de vivienda y todo el mundo para desalojarme, pero no voy a salir de aquí. Si no me dan algo para vivir, en la calle no me voy a quedar”, fueron las últimas palabras ofrecidas por Rodríguez Chaple a CubaNet. Desde entonces no se ha podido obtener más información de ella.