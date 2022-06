LA HABANA, Cuba. – “Tristemente, para nosotros que vivimos en la Isla eventos como la IX Cumbre de las Américas nos están vedados por el nivel de represión y de violación constante de nuestro derecho a viajar, a movernos libremente”, denunció la escritora y periodista de CubaNet María Matienzo Puerto, a quien este domingo el régimen impidió viajar a la ciudad de Los Ángeles para participar en el evento hemisférico.

De acuerdo con la reportera, tras su llegada al área de chequeo de Migración de la terminal número tres del Aeropuerto Internacional “José Martí”, una oficial le informó que no podía viajar, sin ninguna justificación.

Matienzo Puerto cree que hubo varios motivos que impulsaron al régimen cubano a impedir su participación y la de otros activistas cubanos en un evento de tal magnitud.

“El primero, y creo que es el más importante, es que somos voces que disentimos totalmente del discurso oficial. El segundo, que es un poco más mezquino, es porque ellos ya han sido excluidos oficialmente de la Cumbre de las Américas”, afirmó.

Asimismo, la periodista aseguró que es la primera vez que el régimen le impide asistir a un evento. “A la Cumbre de la Américas (que se realizó) en Panamá fui ligera de equipaje pensando en que no me iban a dejar salir, y sí me dejaron”, recordó.

“Creo que las circunstancias y el contexto eran otros: estaba Raúl Castro (al frente del régimen cubano) y había sido por primera vez invitado a la Cumbre, después de mucho tiempo de no asistir”, precisó.

Matienzo Puerto también explicó que había sido invitada a un espacio donde se trataría el tema de la libertad de expresión en el arte y desde el feminismo.

“La idea era que yo hablara sobre libertad de expresión y feminismo. Iba a hablar desde mi experiencia, de cómo el feminismo ha evolucionado durante estos últimos años, en función de aunar y solidificar discursos que tienen que ver con la violencia política que vivimos muchas mujeres”, expresó.

De igual forma, la escritora argumentó que si hubiese podido asistir a esta Cumbre de la Américas habría sido “una experiencia tremenda”.

“Hubiese sido la oportunidad de conocer a mucha gente con la que vengo trabajando desde hace años”, dijo. “Además, siempre se conoce gente que vive tu experiencia, que se solidariza contigo… Quizás, también hubiera podido hablar un poco de mis libros, que tengo publicados y que aquí no he podido ni siquiera promocionar, justo porque hay una dictadura”, terminó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.