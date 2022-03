LA HABANA, Cuba. — La Comuna, evento de la juventud castrista constituido la semana pasada en el Pabellón Cuba, estuvo colmada de palabrería vana, hipocresía y ridiculeces. Aunque el engendro castrista pretendía evocar a los rebeldes parisinos decimonónicos y a los falansterios hippies, terminó convertido en paripé militantes sumisos. En honor a la verdad, no podía ser de otra forma.

Según sus organizadores —que siguen al pie de la letra el guión del Departamento Ideológico del Partido Comunista—, La Comuna busca forjar “nuevas alianzas entre todos los revolucionarios”, sin importar las diferencias. O sea: “la unidad dentro de la diversidad”, el “todo dentro de la revolución”.

Tras el susto por el estallido popular de los días 11 y 12 de julio del pasado año, al castrismo le ha dado por mostrarse ante la opinión pública como un régimen inclusivo. En ese sentido, La Comuna pretende meter en el mismo saco sin agujeros, y con la boca bien amarrada, a todos aquellos distraídos que les quieran hacer el juego.

En La Comuna hay ilusos que todavía creen en la infalibilidad del marxismo y en el socialismo democrático y participativo, maniáticos guevaristas, anticapitalistas convencidos (siempre que no cuestionen a GAESA), activistas de la cultura comunitaria y la reparación de baches en los barrios vulnerables, evangélicos que concilian su religiosidad con el materialismo científico, bandurrieros imitadores de Silvio y teóricos y académicos que se debaten angustiados, luego que Lenin pasó de moda, entre Trotski, Proudhon y Gramsci.

También hay en La Comuna, cómo no, ecologistas, feministas y miembros de la comunidad LGBTIQ debidamente aleccionados y atendidos por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

No faltaron en el acto del Pabellón Cuba afiches de Fidel y Che Guevara, las boinas guerrilleras, las banderas, tanto rojas como las del arcoíris gay y los “pulovitos cómicos” con consignas progubernamentales que promociona Michel Torres Corona, el gaznápiro conductor del repulsivo programa Con Filo. Y para no rematar con La Internacional —que resultaba demasiado solemne para un evento donde se esforzaron por aparentar informalidad y desenfado—, ahí estaban las canciones de Silvio, Buena Fe y Raúl Torres.

El primer atisbo de esta ridiculez cirquera de La Comuna fue otra mayor aún: aquella acampada celebrada el pasado noviembre en el Paseo del Prado (que quisieron presentar como espontánea) de un rebaño de musulungos y bitongos con pañoletas rojas, que fueron visitados y saludados por Díaz-Canel, justo en momentos en que el régimen temblaba ante la posibilidad de que se materializara la Marcha Cívica por el Cambio convocada por el Grupo Archipiélago.

En el pasado hubo intentos del régimen, a través de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), por captar a ese sector de la juventud que, a pesar de los rigores y las prohibiciones a las que estaba sometido, se dejaba seducir por el romanticismo de la utopía izquierdista, o lo aparentaba, porque era de onda escuchar las canciones de Silvio y recitar poemas de Benedetti. Y siempre fueron desastrosos los resultados para los incautos que se dejaron involucrar en aquellos experimentos. ¿O es que ya se olvidó cómo terminó el campamento de la Brigada Venceremos?

Tuve varios amigos, todos difuntos ya, que se dejaron seducir y largaron el pellejo y las tiras del alma a fuerza de desengaños por caer en estas trampas de un sistema que niega las individualidades, el libre pensamiento y que no admite discrepancias, por mínimas que estas sean.

Me acuerdo ahora de Claudio, apuntándose voluntariamente en la Columna Juvenil del Centenario para ir a cortar caña en Camagüey; de Enrique, que no se quitaba el casco de microbrigadista, orgulloso como estaba de trabajar 10 y 12 horas diariamente en la construcción de escuelas en el campo; de Eddy aceptando gustoso que lo enviaran a dar pico y pala para purgar sus pecados ideológicos que no iban más allá de aquellas tertulias donde se discutía a Marcuse y Jean Paul Sartre; de Armando “El Pelúo”, allá por 1992, en un festival de rock en Alamar, poco antes de que se lo llevara la policía a empujones, insultado por sus amigos freakies porque lo vieron en el NTV declarándose dispuesto a trabajar en la agricultura y “hasta a tomar un fusil si era necesario para demostrar que se podía ser rockero y estar con la Revolución y con Fidel”.

La Comuna, es fácil preverlo, tendrá corta vida y aún más corto alcance. Este anquilosado régimen, por mucho que quiera mostrarse inclusivo y con aires renovadores, ya no consigue engañar ni a los que le siguen la corriente. Los que lo hacen, en un medio donde de tan hostil, ya no quedan ilusos ni despistados, es por descaro y oportunismo, a ver qué provecho pueden sacar.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

