LA HABANA, Cuba. – “Miren esto, miren. Aquí te puedes bañar, es una piscina. Vean la cantidad de agua que entra, para que después no digan que las casas las están haciendo bien hechas”, denuncia la cubana Yuleisy Rodríguez Chaple, mientras chapotea con el pie y toma imágenes con su móvil de un inmenso charco de agua acumulado dentro de la vivienda que el régimen cubano le entregó hace apenas dos meses y cuyas paredes y techo ya se filtran.

Este fin de semana, la cubana explotó después que las intensas lluvias que azotaron la capital inundaran su vivienda y echaran a perder o afectaran la mayoría de sus bienes materiales.

“El apartamento me lo dieron en muy malas condiciones; se filtra por donde quiera, por las paredes, por el techo. Aquí no tengo gas ni electricidad ni baño ni instalación hidráulica ni servicio sanitario; no tengo absolutamente nada”, denunció Rodríguez Chaple.

La entrevistada también asegura que tras las lluvias de este viernes fue que pudo corroborar la “chapucería” que le entregaron como vivienda después de batallar por varios años con funcionarios “corruptos e indolentes”.

“Este viernes fue cuando viví de verdad lo que es estar aquí adentro: llovía más adentro que afuera y el agua me llegaba a la mitad del pie. Se me mojó todo: los colchones, la ropa, todo lo poco que tengo”, lamentó.

Según dijo, hace solo un par de meses las autoridades la cambiaron a la nueva vivienda porque la que estaba ocupando, en calidad de préstamo, también tenía deficiencias constructivas.

“Esa también se estaba inundando; así que me trajeron para aquí con la condición de que iban a seguir trabajando estando yo adentro, pero eso no ha sucedido”, precisó.

En abril pasado, luego de introducirse de forma ilegal en un apartamento a medio construir, las autoridades le prometieron a Rodríguez Chaple entregarle, por su condición de madre soltera de cuatro hijos, un apartamento de cuatro cuartos, el cual, supuestamente, se encontraba en proceso de construcción.

Mientras tanto, las autoridades de la Vivienda le prestaron, de forma temporal y hasta que estuviera listo su apartamento, otro inmueble de la misma edificación en construcción, en lo que fuera la antigua Fábrica de Medias, en Santo Suárez. Aunque no contaba con las condiciones necesarias para habitarlo, la entrevistada asegura que lo aceptó porque vivía hacinada con sus hijos en casa de su exsuegra.

Rodríguez Chaple también especifica que las autoridades del municipio Diez de Octubre solo han dado prioridad a las obras visitadas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, mientras que las demás han sido “obviadas”.

“Donde visitó el presidente es donde están arreglando. A esto, como lo tienen más oculto, no le han hecho nada”, enfatizó.

La entrevistada alerta que ha estado, en vano, en constante comunicación con las autoridades de Vivienda. “Me he comunicado con el director de Vivienda, he hablado mucho con él, le he pedido de favor que me termine esto, pero es por gusto”, lamentó.

Sin embargo, este no es el único funcionario que se ha mostrado indolente con la joven madre. En marzo pasado la mujer denunció ante las cámaras de CubaNet que el intendente de Diez de Octubre se había negado a brindarle ayuda por haber ofrecido una entrevista a este diario.

La mujer asegura que los gobiernos municipales, fundamentalmente el de Diez de Octubre, se “burlan” de las indicaciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien, supuestamente, intenta acabar con este tipo de “chapucerías”.

“Se han burlado de todo lo que ha hablado el presidente; la chapucería existe y este es el mejor ejemplo de ello. Al presidente le enseñan lo que ellos [gobierno municipal] quieren que vea”, insistió.

