LA HABANA, Cuba.- Según estudios realizados por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la Central de Trabajadores de Cuba, durante los años venideros se irá ensanchando la brecha entre el número de jóvenes que arriben a la edad laboral, y la cantidad de trabajadores que lleguen a la edad de jubilación, siempre en favor de estos últimos.

En el pasado año 2021 los arribantes a la edad laboral en el país fueron 120 000 jóvenes, mientras que los que llegaban a la edad de jubilación eran unos 140 000. Sin embargo, diez años más tarde la situación que se pronostica es más preocupante: se mantiene el cálculo de 120 000 jóvenes arribando a la edad laboral, mientras que un total de 180 000 trabajadores arribarían a la edad de jubilación.

Ante un presagio de esa naturaleza, lo más lógico fuera que las autoridades, entre otras previsiones, crearan desde ahora todas las condiciones para que el proceso de jubilación se desarrolle de una manera más expedita, ahorrándoles momentos ingratos a las personas merecedoras del descanso. Asimismo, debían de hacer que las pensiones de los jubilados les permitieran vivir una vejez digna y sin extremas penurias económicas.

Mas, la realidad indica que los trámites en torno a la jubilación suelen con frecuencia ser desgastantes y complejos para los aspirantes a la pensión. No son pocos los expedientes laborales que se pierden por negligencias de las administraciones, lo que ocasiona que el propio trabajador deba reconstruir su historia laboral, acopiando documentos de sus años de labor y salarios devengados. Por otra parte, muchos consideran arbitraria la disposición que exige tener un vínculo laboral en el momento de solicitar la jubilación, ello aunque se posea la edad adecuada y los años de labor que se piden para dicho trámite.

Durante el presente año han trascendido infinidad de quejas debido a las desigualdades que la Tarea Ordenamiento impuso en el monto de las pensiones. Comoquiera que se toman los años de mayores ingresos para calcular el importe de la pensión, aquellos que pudieron tomar el 2021 como referencia -recordar que ese año aumentaron los salarios-, cuentan con una pensión mayor que muchos trabajadores, de mayores méritos y años de labor, pero que no alcanzaron a laborar el primer año del ordenamiento monetario.

Sin embargo, sea de una u otra manera, la queja que plantean casi todos los jubilados se relaciona con lo exigua de su pensión ante los precios exorbitantes que se aprecian en todas partes.

Un antiguo trabajador cienfueguero que hace dos meses se acogió a la jubilación, y por tanto le incluyeron el año 2021 para el cálculo de su pensión, señaló que ha “cobrado ya dos veces, pero no me alcanza. El dinero vuela y la pensión no es tan alta como pensaba. Solo en lo que venden en la bodega y los medicamentos de mi esposa y míos se va todo. No me queda otra alternativa que, a pesar de mis achaques, hacer algo donde cobre un dinerito extra y cubrir algo más de los gastos”.

Pero el empeño legítimo de este jubilado cienfueguero en muchas ocasiones queda solo en el capítulo de los deseos, pues abundan las administraciones que les niegan el empleo a las personas mayores.

Por otra parte, los sindicatos oficialistas, que en teoría dicen atender a los trabajadores jubilados, en asuntos como invitarlos a festividades o atenuar algunas de las carencias que afrontan, en la práctica se olvidan de ellos en un lapso relativamente breve. Semejante desatención hace que estos seres de la tercera edad, ya de por sí agobiados por la precariedad económica que padecen, se depriman mucho desde el punto de vista emocional.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

