“La babosa”, la aplicación de moda en Cuba para acceder gratis a Internet

LA HABANA, Cuba. – “La aplicación de la babosa”, como se conoce en Cuba, se ha convertido en la nueva alternativa para abaratar los elevados precios de Internet impuestos por la Empresa de las Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Su nombre real en la tienda de Google Play es VPN over DNS tunnel:SlowDns, y su función consiste en realizar una conexión hacia Internet utilizando servidores DNS. En su página oficial sus desarrolladores la definen como “protector de su privacidad en línea que mantiene su lugar privado con el fin de proporcionar una navegación segura”, pero los cubanos la han usado con el fin de obtener acceso gratuito a Internet.

“Me va de maravilla con esta aplicación, llego al parque (zona Wifi) y la abro. Cuando me avisa que se conectó abro el Messenger de Facebook y comienzo a chatear con mis familiares en el exterior. No se puede usar para mucho más que eso, el IMO (programa para realizar teleconferencias) por ejemplo, no funciona”, dijo a CubaNet en una joven en un parque Wifi que pidió no revelar su identidad por temor “a lo que podría pasarme”.

SlowDns burla el portal cautivo de ETECSA y crea un túnel hacia internet por medio de peticiones DNS. La aplicación rompe los protocolos de seguridad de la red nacional y accede a Internet libre de costo.

La aplicación funciona en cualquier versión de Android y no es necesario obtener mayores privilegios que los que usan por defecto los dispositivos Android, tampoco hay que crear una cuenta ni registrarse.

“Casi Cuba entera la está usando, se puede chatear en Messenger, WhatsApp y lo mejor es que es gratis, para nadie es un secreto que los precios de internet en Cuba no están acordes con el pago que recibimos, con el salario íntegro de un trabajador medio solamente nos podríamos conectar unas 15 horas al mes, es por eso que SlowDNS ha tenido tanta acogida en nuestro país,” nos contó un usuario de ETECSA en una zona wifi.

“Es más fácil conectarse tarde en la noche, los servidores son gratuitos y de día es un poco más difícil acceder a ellos, pero la he probado y funciona muy bien. Después de las 11 de la noche he podido hasta hacer videoconferencia con mis familiares fuera de Cuba,” agregó.

Existe una versión de prueba y otra de pago. La primera limita la velocidad y la capacidad de los servidores. A veces hay que intentarlo varias veces hasta encontrar un servidor con espacio para usuarios gratis.

En la página oficial de la aplicación su desarrollador ofrece un descuento para los cubanos a través de PayPal se puede contratar mejores servidores y ancho de banda por un determinado tiempo, pero desde Cuba no funciona PayPal, ni otras formas de pago a través de Internet.

Según expertos, esta forma de conexión a Internet, que traspasa la plataforma de ETECSA, es casi imposible de bloquear debido a que usa los mismos DNS que son necesarios para acceder a la conexión nauta del monopolio.

Los cubanos continúan usando otras formas de compartir la conexión a Internet con el fin de abaratar su precio, con programas como Connectify y Yourfreedom. Sin embargo, no pocos han sido arrestados en los parques por emplear estos métodos.