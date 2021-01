Kilowatts: la aplicación cubana para calcular el consumo eléctrico

LA HABANA, Cuba. – Kilowatts es una aplicación hecha en Cuba para administrar el consumo eléctrico en cualquier localidad. No puede disminuir la tarifa del servicio, pero mantiene informado al usuario sobre cuánto se consume mensualmente, entre otras utilidades. Desde el año 2017, Kilowatts ha encontrado muchos adeptos dentro de la Isla, y con el inminente aumento de los precios del servicio eléctrico se han disparado las descargas desde apklis.cu (la tienda cubana de aplicaciones) y Google Play.

La app de Android puede registrar varios metros contadores para guardar lecturas del hogar o de centros de trabajo. En la sesión “mis contadores” se puede llevar la cuenta del consumo en intervalos de tiempo determinados. En el apartado “monitoreo” se muestra un gráfico con el comportamiento de los últimos 30 días, un desglose por rangos de consumo y un cálculo de la antigua tarifa comparada con la nueva que entrará en vigor a partir de este primero de enero.

Por otra parte, la aplicación ofrece la opción de “auditoria”, en la que se pueden registrar los equipos del hogar y el promedio de uso en horas. Después de tener guardado los equipos electrodomésticos, la aplicación se encarga de calcular el gasto mensual y diario.

En otra opción se encuentra la “calculadora de consumo eléctrico”, la cual devuelve instantáneamente la cantidad a pagar después de registrar dos lecturas de metro contador.

El software de Android en su versión 4.0 cuenta con una interfaz amigable, ya que se pueden cambiar los temas y establecer recordatorios para tomar lecturas.

“Muy buena aplicación. Debería seguir desarrollándose, más en estos tiempos donde la tarifa eléctrica cubana se modificará”, comentó Luis Fernández, usuario de la aplicación.

Con el llamado “ordenamiento económico” los impuestos sobre el servicio eléctrico aumentarán aproximadamente cinco veces su valor a partir de enero. Este ya era considerado caro para la mayoría de los cubanos. A pesar del anuncio de aumento salarial, en las redes sociales abundan los memes que reflejan el descontento del pueblo sobre este tema.

Elsa González, profesora contratada en una escuela secundaria básica en Mayabeque, comentó: “Era preferible que no me hubiesen aumentado ni un peso si al final me lo iban a quitar en la factura de la corriente, ahora no me quedará ni para comer”.

Desde que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) comenzó a ofertar, a precios exagerados, el servicio de llamadas y envío de SMS a través de la red celular en Cuba, la necesidad de controlar los gastos motivó a varios desarrolladores a crear aplicaciones que monitorearan el consumo de saldo centavo a centavo. El mismo fenómeno está ocurriendo por estos días en los hogares cubanos con el consumo de electricidad tras el anuncio de las nuevas tarifas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.