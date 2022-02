MIAMI, Estados Unidos. – El cantante mexicano Kalimba anunció este miércoles que no participaría en el Festival San Remo, un evento organizado en la Isla por Lis Cuesta Peraza, la esposa del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. La participación del músico mexicano estaba prevista junto a la de otros artistas internacionales, como el dúo Andy y Lucas y el cantante Alex Ubago, que también se retiraron del San Remo.

“Con el corazón en la mano me bajo del Festival de San Remo. Mi sueño de cantar en la tierra de mi padre no es más grande que mi deseo de ver a mis hermanos cubanos vivir con los derechos propios”, escribió Kalimba en su cuenta de Instagram. “Gracias al pueblo cubano por llenarme de información y hacerme partícipe en la decisión correcta. Los AMO. Fuerza y fe mi Cuba linda…”, añadió.

Mientras, en el video que acompaña su publicación Kalimba detalló que había aceptado la invitación a cantar en Cuba “muy emocionado”. “Uno de los sueños más grandes de mi vida es cantar en la tierra de mi padre de una manera más formal, pero creo que la importancia y la premura del caso nos está ganando. Así que (…) me bajo del Festival San Remo, cancelo mi presentación”, aseveró.

Asimismo, lamentó que fuera la cuarta vez que se caía su “sueño” de cantar en la Isla. “[Renunciar a ese sueño] me cuesta en el alma, me cuesta en el corazón, pero definitivamente nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo. (…) La verdad es que mi corazón está dolido, no por la decisión, está dolido por cómo está el pueblo cubano”, también dijo.

No obstante, sugirió que mantenía su esperanza de cantar en el país natal de su padre: “El día que eso sea, que sea para ver sus sonrisas reales [de los cubanos], sonrisas libres, sonrisas con dignidad, sonrisas con fortaleza, sonrisas duraderas y no momentáneas”.

También este miércoles el dúo Andy y Lucas y el cantautor Álex Ubago, todos españoles, cancelaron su participación en Festival San Remo. El primero en anunciar su ausencia en el evento fue Lucas, integrante de la agrupación gaditana, quien aseguró vía Facebook que no apoyaba “a ningún régimen dictatorial que encarcela niños y cuyo pueblo pasa hambre”.

En ese sentido, el cantante pidió disculpas y explicó que la invitación había sido hecha por un promotor cultural —como en la ocasión anterior en que los músicos cantaron en Cuba— por lo que no imaginaron que se trataba de un concierto oficialista.

“No nos estamos quebrando por la presión mediática (…) es que no estamos a favor de ninguna dictadura ni de regímenes militares que tienen al pueblo ahogado”, aseguró Lucas.

“Hay que tener empatía por los pueblos que están sufriendo, y Cuba es uno de ellos”, agregó.

Horas después del anuncio hecho por Lucas, Álex Ubago también canceló su presentación en el San Remo Music Awards.

“En todo momento creíamos que estábamos siendo contratados por un promotor. En el momento que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen hemos decidido no realizar esta actuación, no acudir”, señaló el donostiarra en un video colgado en su cuenta de Instagram.

El cantautor aseguró que la decisión de no ir no obedecía a presiones mediáticas, sino a una cuestión elemental de ética.

“Las personas que me conocéis mínimamente lo sabéis: yo jamás apoyaré ninguna dictadura, siempre estaré a favor de la libertad. Simplemente quiero mandar todo mi cariño a mis fans cubanos porque realmente me hacía mucha ilusión poder tocar allí por primera vez”.

El Festival San Remo, organizado por Cuesta, quien ostenta el cargo de oficial de coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura (MINCULT), a celebrarse del 5 al 10 de abril próximos, incluía hasta ahora presentaciones de músicos extranjeros, a los que se unirían artistas nacionales.

