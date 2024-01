LA HABANA, Cuba.- “Esto es terrible, no hay quien viva así. Hoy es Día de Reyes y en este país a los niños no se le puede regalar un juguete porque están muy caros”, dice María Luisa Patterson Oramas quien con sus dos pequeños ha recorrido varios puntos de venta buscando juguetes con precios que estén acorde con su salario de 4.650 pesos mensuales.

En las tiendas estatales no hay oferta de juguetes, solo los comercializan los pequeños negocios privados que importan la mercancía. “En esto también los privados le ganan al Gobierno. Desde hace mucho tiempo las tiendas del estado no venden juguetes”, critica Michel Concepción Villareal, un padre de un niño que también se quedó sin celebrar el Día de Reyes Magos.

Para Yarisleidis Cabrera García la falta de juguetes en los establecimientos estatales es un indicador de la insensibilidad del Gobierno para con los pequeños. “Este es el día cuando más nos damos cuenta de lo poco que le importa los niños al Gobierno. Ellos pudieron garantizar el regalo para nuestros hijos, pero no quisieron. El Día de Reyes es una vez al año y tuvieron tiempo para hacer la gestión”, considera.

Fredy Escalona Sesin opina que el desinterés gubernamental por los infantes es uno de los factores que incide en la baja tasa de natalidad y el envejecimiento poblacional. “Por eso las mujeres demoran en parir o la mayoría de los matrimonios deciden tener un solo hijo como lo hicimos nosotros. Si con un hijo nos cuesta trabajo satisfacer sus necesidades básicas y el entretenimiento, imagínate con dos. Nos volveríamos locos si tuviéramos otro hijo”, opina.

Ante la escasez y los precios altos queda la opción de comprar juguetes rústicos. “Las tiendas están vacías, no hay nada. Y los particulares los venden muy caros. Es preferible comprar juguetes de palo que salen más baratos… y cuidado. Qué Día de Reyes tan malo, hasta eso nos ha quitado este Gobierno”, asevera Sofía Monagas cuyo hijo también se quedó sin celebrar.

“No le puedo comprar el juguete”

La galopante inflación y la aguda escasez son solo dos indicadores que muestran la crisis económica que afecta a los cubanos. “¿Cómo convenzo a mi hijo de cuatro años que no le puedo comprar el juguete porque todo está muy caro?. A esa edad él no entiende que si compro el juguete no puedo comprar comida”, dice René Torres Izquierdo, quien decidió sacar a su hijo al parque como “regalo” por el Día de Reyes.

“En las tiendas en MLC no hay juguetes. Yo las visité todas. Tienes que ir a las candongas (negocio privado), ver a la gente que trae las cosas de otros países y los vende, porque en las tiendas MLC de juguetes nada de nada”, afirma Ángela Pascual Ferrete.

En los negocios privados los precios de los juguetes son prohibitivos: oscilan entre 500 y 10.000 pesos en un país donde el salario promedio es de 4.000 pesos mensuales.

“He caminado buscando juguetes para mis nietos y no he encontrado ninguno que yo pueda pagar, todos son carísimos. Teníamos esperanza de que este Día de Reyes sería diferente a otros años, pero ha sido peor”, dice Eugenia Zamora Prado que ha salido de un punto de venta privado con el rostro acongojado y las manos vacías.

En cambio Ricardo Páez Felipe salió del establecimiento con una pelota en sus manos. “Es lo más barato que encontré. Pedí el dinero prestado, si no la compro los juguetes mi hijo no me lo perdona”.

Para Tamara Meneses ha sido un día extenuante. Tiene dos hijos y quiere complacerlos a los dos por igual. “He caminado tanto buscando juguetes que me duelen las piernas. Todos los juguetes no están en un solo lugar. Ya compré uno y ahora me falta comprar otro. Yo tengo una hembra y un varón. Ya compré el de la niña y ahora me falta el del niño que espero comprarlo aquí”.

El Día de Reyes es otro indicador que marca la diferencia social en Cuba. “Eso se nota en la diferencia de clases en la Cuba actual que ellos dicen que es socialista y donde nos hay desigualdad. Pero todo está muy lejos de la realidad. Aquí, hasta en esta fecha, una minoría disfruta y una mayoría padece”.

Eduardo Pantoja Almirante lamenta que la Revolución haya eliminado en Cuba festejos celebrado en el mundo. “El Día de los Reyes Magos es una tradición bonita que en este país el Gobierno eliminó. Los juguetes, al igual que todo lo relacionado con los niños, es lo más caro en Cuba”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.