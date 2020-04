José Daniel Ferrer: “Tumbar la tiranía es una cuestión sagrada”

MIAMI, Estados Unidos.- Tras su salida este viernes de la cárcel, el opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), aseguró en entrevista a Radio Televisión Martí que seguirá protestando, luchando “hasta que Cuba sea libre y democrática”.

“Hoy en la mañana me encadenaron. Me pusieron cadenas en los pies, en las manos. Me llevaron para el tribunal acá en Santiago de Cuba (…) y allí nos leyeron la sentencia de que todos, los cuatro, quedamos culpables de los cargos que nos imputaban, y que nos condenaban, en el caso mío, a cuatro años y medio de prisión; en el caso de José Pupo Chaveco, cinco años; en el caso de Roilán [Zárraga Ferrer] creo que fueron cuatro, y creo que a Fernando [González Vaillant] también cuatro”, dijo el opositor en entrevista telefónica.

El régimen castrista condenó este viernes en la mañana a Ferrer a cuatro años y medio de prisión domiciliaria, sin embargo, Ferrer asegura que les dijo “que no aceptaba ningún tipo de condena por algo que no habíamos hecho, y que por lo tanto no estaba de acuerdo, y que les aconsejaba que me dejasen en prisión y que multiplicasen la petición de la Fiscalía de 9 años por tres como mínimo, porque mi misión, mi deber, era democratizar a Cuba o tumbar la tiranía”.

José Daniel Ferrer, que pasó seis meses en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, dijo a Martí que no cumplirá con las disposiciones de la prisión domiciliaria. “No acepto ningún tipo de medida que me impongan, y voy a seguir manifestándome, voy a seguir organizando, voy a seguir protestando, voy a seguir luchando contra la tiranía hasta que Cuba sea libre y democrática”.

De acuerdo con el líder de UNPACU, su liberación y la de los demás activistas se produjo por una “combinación de factores”.

“Ellos (el régimen) estaban desde hace un tiempo buscando como salirse de la presión de la solidaridad. Quiero decirte que, sin el apoyo, sin la solidaridad de muchos hermanos de lucha aquí dentro y de ustedes en el exterior, medios de prensa, políticos, organizaciones de derechos humanos, personalidades… sin ese apoyo yo no estuviese hablando contigo porque me hubiesen matado. Esto no es exageración. La intención es, hace rato, salir de mí y de varios luchadores (…). La lista es bastante amplia”, aseguró a Martí.

La Seguridad del Estado le dijo varias veces en la prisión que cuando saliera a la calle no iba a encontrar a la UNPACU, pues el régimen apostó a que “cuanto más tiempo me tuviesen encerrado, contaban con un escenario más propicio y favorable para aterrorizar y sacar de la lucha a personas que han sido muy buenos luchadores durante muchos años”.

José Daniel Ferrer contó que varias veces le insinuaron que quedaría en libertad si decidía exiliarse, sin embargo, sentenció: “No me iré nunca de Cuba”.

Según el opositor, las condiciones de aislamiento en la cárcel de Aguadores fueron extremas, tanto así que confirmó que fueron mucho peores que las sufridas en sus ocho años de prisión durante la Primavera Negra.

Así mismo, José Daniel desmintió los videos transmitidos por televisión nacional en una campaña del régimen por desacreditarlo. “Eso es totalmente falso. Nunca me he dado golpes voluntariamente”, y prometió desmotar mentira por mentira contada en esos videos.