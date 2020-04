José Daniel Ferrer: “La libertad y la dignidad solo se consiguen luchando”

MIAMI, Estados Unidos. – El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, envió un mensaje a sus compatriotas que dentro y fuera de Isla “sueñan con una Cuba libre, culta, próspera y fraterna”. En una entrevista realizada por CubaNet, el opositor cubano aseguró que “en la medida en que combinemos nuestros esfuerzos, energías, habilidades, talentos y deseos de luchar por esa Cuba libre, pues más pronto la tendremos”.

Por su parte, “a los cubanos que han perdido la fe y la esperanza” les recordó que “con nuestros propios esfuerzos y la solidaridad internacional podemos ponerle fin a la tiranía”.

“Les digo que precisamente los tiranos, los verdugos de los pueblos, pueden salirse con las suyas porque hay siempre entre los oprimidos muchos que prefieren mirarles de rodilla y no enfrentarles con firmeza y con valor”, dijo el líder de la UNPACU.

José Daniel Ferrer, uno de los ex prisioneros políticos arrestados durante la ola represiva de 2003, conocida como Primavera Negra, se mantuvo detenido en la prisión Aguadores, de Santiago de Cuba, durante seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 3 de abril de 2020.

“Cuando ya era evidente que el régimen nos pondría en libertad o que al menos nos sacaría de esos antros de maldad y terror que son sus cárceles, en lo primero que pensé (…) fue precisamente en cómo potenciar al máximo posible nuestro activismo, nuestra lucha a favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación”, confesó Ferrer a CubaNet.

“Sabía que me iba a encontrar con una situación mucho más difícil, mucho más compleja a nivel nacional y también a nivel internacional por la pandemia” de coronavirus, agregó.

Aunque técnicamente el régimen no liberó al líder opositor, sino que lo envió a cumplir su condena bajo arresto domiciliario, el hecho respondió a las presiones dentro y fuera de Cuba a favor de la liberación de, coordinador general de la UNPACU.

Durante su entrevista, Ferrer recordó que durante sus últimos seis meses de prisión “fue aislado de una manera bastante cruel. Estaba entre cuatro paredes en una celda que era más bien una tumba, sucia, pestilente, fría, donde no tenía contacto con nadie. No podía hablar, conversar con nadie, no podía sacar información, no podía leer, no podía escribir, no podía hacer absolutamente nada”, denunció.

“Fueron situaciones extremas pero el régimen no pudo conseguir con ellas lo que quería, todo lo contrario: creo que salimos fortalecidos y reafirmando nuestro compromiso con la lucha. Ni la prisión ni la tortura harán que abandonemos nuestro compromiso de continuar luchando por la Cuba con todos y para el bien de todos que soñó el Apóstol de nuestra independencia”, aseguró.

Por último, Ferrer también alertó que los ataques del régimen contra la UNPACU han crecido a lo largo de más de ocho años de lucha. “En mi ausencia ―dijo― el régimen decidió atacar mucho más a fondo con la intención de destruir la organización. Lograron quebrar a algunos, lograron incluso convertir en traidores a unos pocos, pero la mayoría dentro y fuera de Cuba se mantuvo muy firme”, sentenció.

