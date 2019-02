El internet en Cuba y su “horario pico”

LA HABANA, Cuba.- “El precio de internet es abusivo, al que no reciba remesas o recargas desde el exterior le es casi imposible conectarse, además, en determinados horarios toda la red, tanto wifi como 3G, colapsa y se vuelve lenta e inestable. A veces malgastamos una o dos horas tratando de acceder a cualquier página, o descargando algún archivo sin conseguirlo”, comentó a CubaNet Rubén González, un joven informático que afirmó que trabaja “por un salario de 2.5 GB al mes”, según las nuevas tarifas de conexión por 3G, impuestas por el monopolio de las comunicaciones, ETECSA.

Como mismo ocurre con la electricidad en Cuba, el internet también tiene su “horario pico”, y sufre de “apagones”, o “picos de bajas trasferencias de datos”, desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente; y los fines de semana, a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. En este horario, el ancho de banda en los parques wifi disminuye considerablemente y la congestión en la red 3G de internet hace de esta un “infierno para navegar”.

Cubanos que tratan de conectarse en las zonas wifi. Fotos del autor Cubanos que tratan de conectarse en las zonas wifi. Fotos del autor

En los citados horarios se torna difícil acceder al portal cautivo nauta (en el caso de las zonas wifi), y en todas las conexiones las tasas de trasmisión de datos como los “CCQ” (un valor en porcentaje que muestra la eficacia del uso del ancho de banda de los clientes), y los TX/RX (parámetros de transmisión y recepción de datos) disminuyen considerablemente, haciendo que la conexión sea lenta e inestable por la gran cantidad de personas que están conectadas al mismo tiempo.

“A partir de las 7:00 pm y aproximadamente hasta después de las 11:00 pm la conexión que pagamos, a un dólar la hora (en puntos wifi) por supuestamente 256 Kb/s de descarga, es realmente mucho menos de esa velocidad debido a la gran congestión. O sea, que si nos encontramos en una zona wifi y queremos descargar algún archivo que pese unos 200 megabyte, tendríamos que estar conectados el doble del tiempo, por lo que tendríamos que pagar más. Esto es algo que ETECSA sabe bien, pero los precios siguen siendo los mismos, y no creo que cambien a corto plazo. Deberían bajar las tarifas en esos horarios ya que estamos pagando por una conexión que no sirve, y esto es algo que he planteado en todas las reuniones, pero no me han hecho ni caso”, comentó a CubaNet Enrique Ruiz, trabajador de la Empresa de Telecomunicaciones cubana ETECSA.

En los horarios pico, los fines de semana, se hace imposible conectarse. Fotos del autor En los horarios pico, los fines de semana, se hace imposible conectarse. Fotos del autor

Recientemente el monopolio, después de mucha espera y pruebas fallidas, comenzó a comercializar el internet a través de los datos móviles, y para esto se implementó la obsoleta tecnología 3G (red de tercera generación lanzada a mediados del año 2000). Con precios para nada económicos, este nuevo servicio también sufre de gran congestión en los horarios picos.

“Ni tan siquiera chatear por WhatsApp, que es lo que menos datos gasta, se puede a esa hora. Con las nuevas tarifas por datos móviles bien poco se puede hacer con los planes de megabyte más caros del mundo. Tampoco se pueden usar los datos móviles en los horarios en que todos están conectados, porque no funciona nada, pero te cobran igual cada megabyte que malgastes tratando de conectarte a IMO, o de abrir una página”, comentó Elaine Álvares, una profesora de inglés que usa la conexión para comunicarse con sus familiares fuera de Cuba.

“El estado debería rebajar el precio a la mitad en esas horas. Por ejemplo, los sábados y los domingos desde el mediodía ya la conexión esta mala, pero sigue teniendo el mismo precio. La mejor hora para descargar algún archivo grande siempre será la madrugada”, añadió.

En los horarios pico, se hace imposible conectarse en Cuba. Fotos del autor En los horarios pico, se hace imposible conectarse en Cuba. Fotos del autor

Según datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cuba ocupó el lugar 137 en el empleo de nuevas tecnologías. En el ranking para las Américas obtuvo el puesto 34. En la Isla existen 1651 sitios públicos de acceso a la red de redes, y el recién estrenado servicio de internet a través de los datos móviles no ha tenido una buena acogida entre los caribeños, debido a los altos precios de los paquetes.

Las conexiones en todo el país en los “horarios picos” sufren de inestabilidad y lentitud, por lo que se encarece aún más el costo de la conexión.